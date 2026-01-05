„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin

Ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, afirmă că liderii ruși încă mai cred că timpul este de partea lor, în ciuda pierderilor grele suferite în Ucraina și a presiunii economice crescânde. El spune că obiectivul lui Putin de a reconstrui imperiul rus „este imposibil de atins”.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei se va încheia în mod echitabil numai atunci când elitele ruse vor ajunge la concluzia că invazia a fost o greșeală, a declarat ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, într-un interviu acordat TVP World, potrivit Kyiv Post.

„Vom obține o soluție echitabilă numai după ce elitele ruse vor ajunge la concluzia că invazia inițială a fost o greșeală și că obiectivul de a reconstrui imperiul rus este imposibil de atins”, a declarat Radoslaw Sikorski, avertizând partenerii occidentali să nu caute compromisuri rapide care ar putea lăsa Ucraina vulnerabilă la noi agresiuni.

„Putin încă visează să subjuge întreaga Ucraină”

Sikorski, care ocupă și funcția de viceprim-ministru al Poloniei în guvernul centrist și proeuropean condus de Donald Tusk, a afirmat că liderii ruși încă mai cred că timpul este de partea lor, în ciuda pierderilor grele suferite pe câmpul de luptă în Ucraina și a presiunii economice crescânde.

El susține că numai sancțiunile și sprijinul militar acordat Ucrainei ar putea forța Moscova să-și reevalueze strategia.

„Ceea ce va aduce Rusia la masa negocierilor este degradarea în continuare a economiei ruse”, a spus el. „Putin încă visează să subjuge întreaga Ucraină, ceea ce nu este realizabil.”

Sikorski a subliniat că câștigurile teritoriale limitate ale Rusiei din ultimul an au fost obținute cu prețul a zeci de mii de soldați, posibil peste 100.000. În acest ritm, a spus el, cucerirea Ucrainei ar dura zeci de ani.

Fără Minsk 3

Ministrul de Externe a mai avertizat împotriva repetării eșecurilor diplomatice din trecut, indicând acordurile de la Minsk, care au urmat agresiunii anterioare a Rusiei împotriva Ucrainei în 2014. Aceste acorduri, a spus el, au fost negociate fără consultarea țărilor din Europa Centrală și de Est și nu au reușit să împiedice o invazie pe scară largă în 2022.

„Nu avem nevoie de un Minsk 3”, a spus Sikorski. Orice acord, a adăugat el, trebuie să lase Ucrainei granițe care să poată fi apărate și libertatea de a se integra în Uniunea Europeană.

„Altfel, este doar o amânare a problemei.”

Asistența Poloniei

Polonia, care se învecinează cu Ucraina și regiunea Kaliningrad din Rusia, a fost unul dintre cei mai activi susținători ai Ucrainei, mai scrie Kyiv Post.

Sikorski a declarat că Varșovia a furnizat aproximativ 48 de tranșe de asistență militară și a contribuit la finanțarea achiziționării de arme fabricate în SUA. El a adăugat că Ucraina mută în prezent o parte din producția sa de drone și rachete în Polonia, beneficiind de programele UE de stimulare a industriei de apărare europene.

Întrebat de ce Polonia nu este inclusă în mod oficial în unele formate diplomatice care implică Statele Unite, Franța, Germania și Marea Britanie, Sikorski a răspuns că discuțiile au loc în multe configurații și că Varșovia rămâne strâns implicată, inclusiv prin intermediul consilierilor de securitate și al sprijinului logistic.

„O armată pe care Putin să ezite să o provoace”

El a adăugat, însă, că președintele Poloniei a exclus trimiterea de trupe poloneze în Ucraina, spre deosebire de unele țări care s-au declarat dispuse să trimită trupe în misiuni de menținere a păcii.

Sikorski a apărat, de asemenea, impactul sancțiunilor, afirmând că a fost necesară introducerea a numeroase pachete de sancțiuni pentru a elimina lacunele care, de exemplu, permiteau navelor să ocolească restricțiile privind exporturile de petrol rusesc.

Privind în perspectivă, el a afirmat că Europa trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, indiferent de politica Statelor Unite.

„Trebuie să construim o armată pe care Putin să ezite să o provoace”, a spus Sikorski. „Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică.”

