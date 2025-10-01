Live TV

Alertă de ninsori viscolite, unde se depune strat de zăpadă. ANM anunță vreme deosebit de rece în cea mai mare parte a țării HARTĂ

un barbat merge prin viscol
Meteorologii au emis avertizări meteo de ploi, ninsori și vânt puternic. FOTO: Shutterstock
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, miercuri dimineață, noi avertizări de vreme rea pentru jumătate din țară. La munte va ninge viscolit și se va depune strat nou de zăpadă, au anunțat meteorologii. Joi și vineri sunt în vigoare și coduri galben și portocaliu de ploi și vânt puternic, care vizează inclusiv Municipiul Bucureşti.

Sursă: meteoromania.ro

Vremea va fi deosebit de rece până sâmbătă, în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 17 grade și minime între 0 și 10 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei, anunță ANM.

Joi, ploile se vor extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25...50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70...90 l/mp.

La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă, spun meteorologii.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60...70 km/h.

Coduri galben și portocaliu de ploi

Joi și vineri e în vigoare o avertizare cod galben de ploi în vestul Munteniei și sudul Banatului. Cantitățile de apă vor fi de 25...35 l/mp și local de 40...50 l/mp.

Un cod portocaliu de ploi vizează și județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj. Aici se vor acumula cantități de apă de 50...70 l/mp.

Avertizări de vânt puternic

Pentru următoarele două zile, meteorologii au emis coduri galben și portocaliu de vânt puternic.

Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50...70 km/h.

Iar în județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județului Constanța, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70...85 km/h.

Coduri galben și portocaliu de ninsori

În același interval, în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă (10...20 cm), anunță ANM. 

Iar în zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, la altitudini de peste 1500 m, va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă de 30...40 cm.

