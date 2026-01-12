ANM a actualizat prognoza: ger năprasnic în România. Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai rece: minus 19 grade. Vremea în Capitală

România va traversa, în următoarele două zile, un episod cu ger cumplit. Astfel, conform prognozei actualizate, în perioada 12-14 ianuarie, va fi extrem de frig - mai ales în timpul nopților și dimineților, cu minime care vor coborî, în noaptea de luni spre marți, chiar și la minus 19 grade Celsius. În zonele înalte de munte și în Maramureș, va lovi viscolul, anunță ANM. Acest județ, alături de cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei se vor afla sub cod galben de ger până miercuri. În Capitală, vor fi minime de până la minus 15 grade. Însă, de joi, temperaturile vor fi în uşoară creştere.

Luni, 12 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece în toată țara, cu temperaturi maxime în general între minus 8 și 0 grade și ger persistent pe arii restrânse în Banat, Crișana și Transilvania, unde vor fi valori termice în jurul a minus 10 grade, se arată în prognoza actualizată a ANM.

La Vârful Omu, în noaptea de duminică spre luni s-au înregistrat minus 22 de grade Celsius, îar temperaturile minime înregistrate au fost, în general, în jur de minus 15 grade, cu o valoare de minus 10 grade Celsius în Capitală, afirmă directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.

„În noaptea de duminică spre luni, la Vârful Omul s-au înregistrat minus 22 de grade. În general, minimele au fost, în medie, la nivel naţional, în jurul valorii de minus 15 grade. În Bucureşti, la staţia Băneasa s-au înregistrat minus 10 grade. Cea mai rece noapte din acest sezon de până acum va fi însă noaptea de luni spre marţi, cu probabilitatea ca minimele să se situeze între minus 20 si minus 10 grade. Şi în Bucureşti se vor înregistra minus 14 - minus 15 grade, mai ales în zona preorăşenească”, a declarat Elena Mateescu la Digi 24.

Zăpadă la munte, în nordul și centrul țării

Potrivit sursei citate, precipitaţii se vor semnala mai ales în zona montană, în nordul şi centrul ţării, unde se va aşterne strat nou de zăpadă de trei - şapte centimetri. Vântul va sufla cu 70-80 de km/h visolind zăpada, a adăugat Mateescu.

Marți, 13 ianuarie, vremea se va menține, de asemenea, deosebit de rece, pe arii restrânse geroasă în centrul și nordestul teritoriului, astfel temperaturile maxime se vor situa în general între minus 8 și 2 grade. Marți noaptea va mai fi ger în nord și nord-est și pe arii restrânse în centru, sud și est, temperaturile minime la nivelul întregii țări urmând a se încadra între minus 13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 3 grade în sudul Banatului, anunță ANM.

Pe parcursul zilei de luni va ninge local în nord și centru, iar în Maramureș și nordul Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă de 3-5 cm.

Cod galben în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania

Pentru ziua de luni, ANM a emis o avertizare cod galben de temperaturi deosebit de scăzute.

„În Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, precum şi în zona de munte se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, în general de -8...-6 grade şi izolat ger cu temperaturi în jurul a -10 grade”, anunţă meteorologii.

De asemenea, pentru intervalul 12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, ora 10:00, meteorologii au emis avertrizare cod galben de temperaturi deosebit de scăzute şi ger în cea mai mai mare parte a ţării

„În noaptea de luni spre marţi, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi minime cuprinse în general între -19 şi -9 grade, cu cele mai scăzute valori în Transilvania şi în zonele de munte”, arată prognoza.

În intervalul 13 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00, va fi valabilă o nouă avertizare cod galben.

„În Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, în jumătatea de nord a Moldovei şi în zona de munte vremea se va menţine deosebit de rece, local geroasă. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra în general între -9 şi -3 grade şi minime între -13 şi -6 grade”, au anunţat specialiştii.

În Capitală, minime de până la minus 15 grade

În Capitală, minimele vor coborî până la minus 15 grade, mai ales în zona preorăşenească. Noaptea trecută, minimele au coborât, în medie, până la minus 15 grade, iar în Capitală, până la minus 10 grade.

În intervalul 12 ianuarie ora 20 - 13 ianuarie, ora 20, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează temperaturi deosebit de scăzute și ger. Iar până pe 14 ianuarie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece și ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, anunță ANM.

Meteorologii spun însă că de joi, temperaturile vor fi în uşoară creştere, cu maxime pozitive, de până până la 7-8 grade Celsius şi cu minime ce se vor situa între minus 7 grade şi plus 2 grade.



„Nu trebuie să excludem ca după acest episod de vreme deosebit de rece să mai fie posibile zile şi nopţi foarte geroase”, a mai spus Elena Mateescu.

