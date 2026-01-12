Este alertă cod galben de ger până mâine dimineață. La noapte sunt așteptate minus 20 de grade Celsius în unele zone, iar în Capitală minima va ajunge la minus 14 grade. Autoritățile sunt în alertă din cauza vremii severe, însă ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări că stocurile de gaze sunt suficiente. Pentru astăzi, la prânz, a fost convocat Comandamentul Energetic Național.

Directorul ANM Elena Mateescu a explicat că este posibil ca noaptea de luni spre marți să fie cea mai rece din acest episod de iarnă.

„Ne așteptăm la temperaturi negative în toată țara. De altfel, avertizarea meteorologică de cod galben este valabilă până marți dimineață, la ora 10:00, astfel încât minimele în întreaga țară, așa cum specificam, vor fi spre minus 15, minus 6 grade și este posibil ca noaptea de luni spre mari să fie cea mai rece din acest episod, pentru că așteptăm valori de până la minus 19, minus 20 în depresiuni. În zonele centrale, nordice, inclusiv în Capitală, este posibil să înregistrăm o minimă spre minus 14 -15°.

Cursurile se vor desfășura online în șase unități de învățământ din județele Argeș, Arad, Dolj, Gorj, old și Timiș. Asta a anunțat Ministerul Educației.

