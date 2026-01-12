Live TV

Video Val de frig în toată țara. Cod galben de ger până marți: în București, temperaturile vor scădea până la minus 14 grade Celsius

Data publicării:
ger frig termometru gettyimages
Foto: GettyImages

Este alertă cod galben de ger până mâine dimineață. La noapte sunt așteptate minus 20 de grade Celsius în unele zone, iar în Capitală minima va ajunge la minus 14 grade. Autoritățile sunt în alertă din cauza vremii severe, însă ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări că stocurile de gaze sunt suficiente. Pentru astăzi, la prânz, a fost convocat Comandamentul Energetic Național.

Directorul ANM Elena Mateescu a explicat că este posibil ca noaptea de luni spre marți să fie cea mai rece din acest episod de iarnă.

Ne așteptăm la temperaturi negative în toată țara. De altfel, avertizarea meteorologică de cod galben este valabilă până marți dimineață, la ora 10:00, astfel încât minimele în întreaga țară, așa cum specificam, vor fi spre minus 15, minus 6 grade și este posibil ca noaptea de luni spre mari să fie cea mai rece din acest episod, pentru că așteptăm valori de până la minus 19, minus 20 în depresiuni. În zonele centrale, nordice, inclusiv în Capitală, este posibil să înregistrăm o minimă spre minus 14 -15°.

Cursurile se vor desfășura online în șase unități de învățământ din județele Argeș, Arad, Dolj, Gorj, old și Timiș. Asta a anunțat Ministerul Educației.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
2
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
maduro
3
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
4
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
5
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Digi Sport
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
laptop deschis sprijinit de carti
Efectele vremii severe. Cursurile se vor desfăşura online în şase unităţi de învăţământ din mai multe județe, anunță Min. Educației
iarna-zapada-bucuresti-trafic-parc_INQUAM_Photos_Octav_Ganea2
Prognoză specială pentru București. Meteorologii anunță ger și strat de zăpadă de 15 centimetri
cpd gablen de viscol si vant
Meteorologii anunță ninsori, ger și vânt puternic: „Senzația de rece va fi mult amplificată”
maimuta zoo iarna
Gerul, greu de suportat și de animalele de la zoo. Cum sunt protejate de frigul extrem: „Cele mai sensibile sunt maimuțele”
ger frig termometru gettyimages
Alertă de ger în peste jumătate de țară. Meteorologii avertizează că temperaturile vor scădea până la -15 grade
Recomandările redacţiei
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
„Dominația americană” și lumea împărțită în sfere de influență. De ce...
Oana Gheorghiu:
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului...
globurile de aur
Globurile de Aur 2026: One Battle After Another, Hamnet și...
(SCO Tianjin Summit) CHINA TIANJIN XI JINPING SCO PLUS MEETING (CN)
Cum consolidează „doctrina Donroe” viziunea lui Xi Jinping asupra...
Ultimele știri
Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a publicat o caricatură care îl înfăţişează pe Trump ca un sarcofag distrus: „Ca faraonul”
„Dacă bărbatul decide, femeia va naște”. Cum a inclus Kremlinul corpul femeilor în strategia de creștere a natalității
Prezența „dinozaurilor cu coarne” în Europa, contestată de peste un secol, a fost confirmată cu ajutorul unor descoperiri din România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile...
Fanatik.ro
Programatorul acuzat că a donat peste 1 milion de euro pentru campania lui Călin Georgescu a solicitat...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
„E dezamăgitor!”. Nota primită de Cristi Chivu după Inter – Napoli 2-2. Ce i-au reproșat italienii
Adevărul
Prețul securității pentru România în era Trump: „Ecuația este schimbată”. De ce Polonia rămâne favorită la...
Playtech
Impozitul auto, recalculat în 2026. Cât plătesc şoferii anul acesta
Digi FM
Inconfundabilă, seducătoare. Sharon Stone, impresionantă la 67 de ani. A făcut furori la gala Astra Film...
Digi Sport
După divorțul cu scandal de fostul pilot de Formula 1, Cora Schumacher s-a afișat în premieră cu noul partener
Pro FM
Antonia, declarații rare despre experiența cu un medic estetician. Ce i-ar fi sugerat acesta în urmă cu un...
Film Now
Cel mai bun actor la gala Critics Choice Awards în 2026. L-a învins în mod notabil pe Leonardo DiCaprio
Adevarul
Țările din Europa pe care SUA le consideră cele mai sigure în 2026. Unde se clasează România
Newsweek
În ce orașe și la ce bănci a intrat pensia pe card? Care pensionari primesc banii cu prioritate?
Digi FM
Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Spitalul Județean Suceava
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Cele mai aşteptate filme în 2026. Producții de la regizorii Steven Spielberg, Christopher Nolan şi Denis...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...