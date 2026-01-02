ANM: Cod portocaliu de viscol și precipitații. Unde se va depune un nou strat de zăpadă

Meteorologii au emis, vineri, mai multe avertizări cod galben şi cod portocaliu de precipitaţii şi vânt puternic, care vizează mai multe regiuni ale ţării şi zonele montane, până sâmbătă seară. Se va depune strat nou de zăpadă, care în zonele înalte poate ajunge şi la 50 de centimetri. În mai multe regiuni este aşteptat viscol.

Potrivit ANM, până sâmbătă, la ora 22:00, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi local se vor acumula cantităţi de apă de 15...30 l/mp.

„La munte vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă consistent (20...50 cm). În zonele deluroase, precum şi în Transilvania şi în Maramureş vor predomina lapoviţa şi ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5...15 cm”, a transmis ANM.

Vor fi precipitaţii mixte în Crişana, Banat, iar cu precădere sâmbătă (3 ianuarie) şi în Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei. Pe alocuri se va forma polei.

De asemenea, meteorologii anunţă că vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local şi temporar viscolind ninsoarea.

„Intensificări ale vântului vor fi şi în zonele joase de relief din Moldova, Dobrogea, iar pe parcursul zilei de vineri (2 ianuarie) şi în Banat, Crişana, nord-estul Munteniei şi pe arii restrânse în Transilvania, cu viteze în general de 40...50 km/h”, mai anunţă meteorologii.

În nord-vest şi centru, trecător şi pe arii restrânse ninsoarea va fi viscolită.

Până vineri (9 ianuarie) temporar vor fi precipitaţii în toate regiunile, iar local cantităţile de apă vor fi însemnate.

ANM a emis şi o avertizare cod galben, pentru intervalul 02 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 10:00.

„În intervalul menţionat, la munte vor fi precipitaţii însemnate cantitativ şi se vor acumula 20...30 l/mp. Vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă de 10...20 cm”, a transmis ANM.

În Carpaţii de Curbură vântul va avea intensificări cu viteze de 70...90 km/h.

O altă avertizare cod galben a fost emisă pentru intervalul 02 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 10:00.

„Vântul va avea intensificări în Banat, Crişana, sudul Moldovei şi pe litoral, cu viteze de 50...70 km/h”, precizează meteorologii.

Aceştia anunţă şi cod portocaliu, pentru intervalul 02 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 10:00, în Carpaţii Occidentali, în Carpaţii Meridionali şi în nordul şi centrul Carpaţilor Orientali.

„Vântul va avea intensificări puternice cu viteze de 70...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 90...120 km/h. Va fi viscol puternic şi vizibilitate redusă sub 50 m. La altitudini de peste 1500 m în Carpaţii Occidentali se va depune strat de zăpadă, în general de 30...50 cm (echivalent în apă de 20...50 l/mp)”, precizează ANM.

O altă avertizare cod galben vizează ziua de sâmbătă, când, în intervalul 10:00 – 22:00, se va înregistra viscol în Carpaţii Orientali şi intensificări ale vântului pe litoral.

„Local în Carpaţii Orientali, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70...85 km/h, iar temporar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută. Perioade cu intensificări ale vântului vor fi şi pe litoral, cu viteze de 50...60 km/h”, a transmis ANM.

