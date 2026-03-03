Live TV

Cum se anunță vremea în prima lună de primăvară. Prognoza ANM actualizată până pe 30 martie

Data publicării:
copil, primavara, flori
Foto: Shutterstock
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 02 - 30 martie. Meteorologii anunță vreme în general apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi ușor mai ridicate la începutul lunii și puține ploi în prima parte a intervalului.

Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperaturile vor fi apropiate de cele normale, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, mai ales în zonele montane și submontane.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Temperaturile medii se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice și nordice.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.

Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, local, în regiunile intracarpatice, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai ridicate, local, în nordul și centrul teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

