Cum va fi vremea în octombrie: ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Temperaturile vor fi apropiate de cele normale la sfârșitul lunii septembrie și la începutul lui octombrie, dar vor crește treptat peste mediile perioadei, arată estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni. Din 12 octombrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod obișnuit în toată țara.

28 septembrie – 5 octombrie: mai cald în vest, mai răcoare în sud-est

În prima săptămână, temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de cele normale. În vestul țării vor fi ușor mai ridicate, în timp ce în est, mai ales în sud-est, vor fi ușor mai scăzute decât în mod obișnuit.

Cantitățile de precipitații vor fi sub cele normale în vest, nord-vest, centru și sud-vest. În sud-est, regimul pluviometric va fi excedentar, iar în restul țării, apropiat de normal.

5 – 12 octombrie: temperaturi ușor peste normal în cea mai mare parte a țării

Temperaturile medii vor depăși ușor normele climatologice în majoritatea regiunilor, mai ales în vest și nord-vest. În est și sud-est, valorile vor rămâne apropiate de cele normale.

Precipitațiile vor fi, în mare parte a țării, în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă. În vest, nord-vest și centru, cantitățile vor fi ușor deficitare.

12 – 19 octombrie: mai cald decât în mod obișnuit în toată țara

Temperatura aerului va avea valori, în general, peste cele normale în toate regiunile. Cele mai mari abateri pozitive sunt estimate în vest și nord-vest.

Precipitațiile vor fi, în general, apropiate de normal, cu o ușoară tendință deficitară în centru, sud și est.

19 – 26 octombrie: temperaturile rămân peste mediile perioadei

În ultima săptămână a intervalului, valorile termice se vor menține ușor peste mediile climatologice în toată țara. Cantitățile de precipitații se vor încadra în limitele normale în toate regiunile.

Estimările pentru cele patru săptămâni sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și indică abaterile mediilor săptămânale de temperatură și precipitații față de perioada 2006–2025.

Editor : Ș.A.