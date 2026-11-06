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Video Val de aer polar peste România. Cum va fi vremea în weekend și unde se vor înregistra sub -10°C

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fata cu pulover de lana sta zgribulita
După zile cu ploi, urmează un val de frig în România Foto: Guliver/GettyImages
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Din articol
Temperaturi negative în aproape toată țara. Unde va fi cel mai frig Ninsori doar izolat la munte. Unde sunt posibile ploi slabe

Un val de aer rece va aduce temperaturi negative în mare parte din țară în acest weekend, iar în estul Transilvaniei minimele ar putea coborî sub -10 grade Celsius. Meteorologii ANM anunță că vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu intensificări ale vântului în unele regiuni și condiții de burniță sau ploi slabe, izolat.

România va avea parte de un weekend cu temperaturi scăzute, după pătrunderea unei mase de aer polar care va determina o răcire accentuată a vremii. Temperaturile minime vor coborî sub pragul de îngheț în mare parte din țară și se vor situa, în general, între -8 și 0 grade Celsius. În estul Transilvaniei, valorile ar putea scădea chiar sub -10 grade, potrivit meteorologului ANM Meda Andrei.

Deși vineri temperaturile vor fi mai ridicate decât în ziua precedentă în multe regiuni, vremea se va răci din nou începând de sâmbătă. La orele amiezii, maximele vor ajunge la 10-13 grade în cea mai mare parte a țării, inclusiv în București, unde sunt prognozate 12-13 grade Celsius. În Moldova va fi mai rece, cu valori cuprinse între 5 și 10 grade, în jumătatea de nord a regiunii.

„Astăzi, la amiază, vor fi temperaturi mai ridicate decât ieri în multe regiuni din țară. Să rămână mai rece în zona Moldovei, unde vor fi între 5 și 10 grade în jumătatea nordică, dar în rest valori de temperatură cuprinse, în general, între 10 și 13 grade, cu 12-13 grade la București, astăzi, față de 7-8 cât au fost ieri”, a explicat Meda Andrei.

Temperaturi negative în aproape toată țara. Unde va fi cel mai frig

În weekend, maximele nu vor mai depăși 10 grade decât în sudul Banatului și în vestul și sudul Olteniei. În restul regiunilor, temperaturile vor fi mai scăzute, iar nopțile și diminețile vor deveni tot mai reci.

Minimele vor fi cuprinse, în general, între -8 și 0 grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate pe litoral și în dealurile de vest, unde se pot înregistra aproximativ 2 grade. Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în estul Transilvaniei, unde mercurul din termometre ar putea coborî sub -10 grade.

În aceste condiții, izolat, în zonele în care se vor înregistra cele mai scăzute valori, va fi ger.

Meteorologul ANM a precizat că temperaturile sunt sub mediile climatologice specifice acestei perioade, însă astfel de episoade de frig au mai fost înregistrate și în anii precedenți.

Ninsori doar izolat la munte. Unde sunt posibile ploi slabe

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii nu se așteaptă la fenomene importante în următoarele zile. La munte ar putea apărea fulguieli izolate, în special în Carpații Orientali și în zona Carpaților de Curbură.

În regiunile joase sunt posibile, pe alocuri, burniță sau ploi slabe, în Moldova, Muntenia și Dobrogea, însă acestea vor avea un caracter izolat.

Vântul va avea intensificări vineri, în special în Moldova. Spre seară, rafalele ar putea afecta și nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, unde vitezele vor ajunge la 45-55 km/h.

Meteorologii recomandă populației să se pregătească pentru temperaturile scăzute, mai ales în timpul nopții și dimineața, când valorile termice vor coborî sub pragul de îngheț în numeroase regiuni ale țării.

Citește și: ANM a actualizat prognoza pentru luna noiembrie. Temperaturile scad în prima săptămână, iar ploile vor fi abundente în sudul țării

Editor : C.A.

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