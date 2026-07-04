Live TV

Explicația pentru furtunile de o violență extremă cu care s-a confruntat România. „Trebuie să ne obișnuim încă de pe acum”

Data publicării:
BUCURESTI - COD ROSU - FURTUNA - URMARI - 1 IUL 2026
Inquam Photos /Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Trebuie să ne obișnuim încă de pe acum cu valurile de căldură urmate de furtuni puternice, a spus la Digi24 Roxana Bojariu, șefa departamentului de climatologi de la ANM. Ea a explicat că aceste fenomene, deși tipice anotimpului în care ne aflăm, sunt mult intensificate de încălzirea globală.

„E clar că încălzirea globală - sau schimbările climatice, înseamnă tot una, cei doi termeni sunt echivalenți - deci acest fenomen global deja îl trăim, nu e vorba de proiecții în viitor”, a spus Bojariu.

„Faptul că accelerează această încălzire globală înseamnă că în sistemul climatic se reține o cantitate sporită de căldură, prin aceste creșteri de emisii de gaze cu efect de seră, dioxid de carbon, metan, oxid de azot și altele. Or, creșterea emisiilor, deci și a concentrațiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă, asta înseamnă până la urmă, în sistem se reține o cantitate sporită de căldură, dar și de vapori de apă care se evaporă de la suprafețele calde ale mărilor, oceanelor, dar și din sol, din vegetație”, a explicat ea.

„Toate acestea alimentează sistemele de vremem altfel obișnuite pentru sezonul și locul unde se desfășoară, adică în cazul nostru, valurile de căldură care au existat și înainte, evident, dar acuma ele sunt alimentate cu o cantitate mai mare de căldură și atunci avem valuri de căldură mult mai frecvente, mai intense, de durată, se declanșează mai devreme. Pe de altă parte, ele sunt întrerupte de instabilități mai puternice. Avem mai multe energie în sistem și această cantitate sporită de vapori de apă care este în atmosferă alimentează ploi mult mai intense decât acum multe decenii. Deci avem de-a face cu variabilitatea, să-i zicem, tipică climatică, care însă este alimentată cu un surplus de energie de schimbare a climei, de încălzirea globală”, a spus Bojariu.

Ea adaugă că trebuie să e obișnuim încă de acum cu aceste schimbări climatice.

„Ne obișnuim cum putem. E vorba aici, pe termen scurt, de sistemele de avertizare de alertare care ne pot oferi pentru că ne putem schimba activitățile. Putem să luăm măsuri pe termen scurt, dar pe termen mediu și lung trebuie să modificăm inclusiv comportamentul nostru, ca persoane, dar și felul cum ne dezvoltăm comunitățile locale, orașele, mai ales acolo unde deja foarte multă lume trăiește - poate mai mult de jumătate din populația lumii trăiește în aglomerări urbane. Și acolo ne trebuie mai mulți arbori, mai mult luciu de apă, o altfel de arhitectură care să meargă în sensul naturii, nu împotriva ei. Mai puține betonări, lucruri care să ne aducă o calitate a vieții mai bună, chiar în condițiile schimbării climei”, a mai spus Bojariu.

Ea a vorbit și despre fenomenul climatic El Nino, care este în desfășurare și ar urma să atingă și o intensitate ridicată între lunile iulie și septembrie.

„Probabil că va ajunge totuși la maturitate în iarnă sau sfârșitul toamnei, cam asta este evoluția unei faze El Nino. Însă evident că avem impacturi, însă nu directe, în Europa. Valurile de căldură pe care le-am avut până acum în Europa, de fapt, aceste cupole de căldură, valuri de căldură mult amplificate și pe suprafețe foarte mari, nu au fost direct legate de El Nino, asta e clar. Dar El Nino va aduce valuri de căldură, va aduce secete în unele zone, cum e zona Amazonului, zona Australiei, Indonezei, mai multe precipitații pe cooasta Mericii de Sud, în Peru, de exemplu, dar și o slăbire a musonului, atunci când faza sa va fi matură. Deci există astfel de modificări la nivel mai mare la scară globală”, a spus Bojariu.

Ea adaugă că Europa poate fi indirect lovită, prin lanțurile de aprovizionare cdn economia globală.

„Producția de orez, producția de cafea, de cacao, toate acestea pot fi afectate de faza El Nino, pentru că regiunile respective vor avea fenomene extreme care să ducă la scăderea producției”, a explicat ea.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
drona geran cazuta
2
Kievul trage alarma: Dronele și rachetele cu care Rusia a atacat Ucraina într-o singură...
marcel ciolacu la o sedinta
3
Marcel Ciolacu a fost ales la conducerea organismului care coordonează investiţiile în...
soldat rus militar rus rusia
4
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea...
Cristina Chiriac:
5
Procurorul general al României sare în apărarea DIICOT în cazul azilelor ilegale...
"Hoție pe față!". Kasparov nu s-a mai putut abține, după scandalul de proporții de la Cupa Mondială
Digi Sport
"Hoție pe față!". Kasparov nu s-a mai putut abține, după scandalul de proporții de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
POIANA BRASOV, ROMANIA Postavarul Pick photographed in Poiana Brasov, Brasov County, March 16, 2023. Credit photo: Alex
Se circulă alternativ, pe o singură bandă, pe drumul spre Poiana Brașov. O parte a zidului de susţinere s-a prăbușit
masini distruse de furtuna la satu mare
Cum poți obține despăgubiri dacă mașina ți-a fost avariată în timpul unei furtuni. Pașii pe care trebuie să îi urmezi
Aer condiționat pornit noaptea. Foto Getty Images
Aerul condiționat nu rezolvă problema valurilor de căldură, avertizează UE. Ce plan se discută la Bruxelles pentru răcirea orașelor
Thermometer showing tropical heat and sky with hot sun rays in Celsius and Fahrenheit
Canicula devine noua normalitate, avertizează experții. Orașele din România unde temperaturile au crescut cel mai mult
muncitori barcelona
Barcelona distribuie brăţări de monitorizare a temperaturii corporale pentru angajaţii care lucrează în aer liber
Recomandările redacţiei
profimedia-1113901174
Tranziția spre NATO 3.0: SUA vor prezenta la Ankara mai multe măsuri...
GettyImages-1188258045-scaled
România este pe primul loc în UE la taxarea muncii: statul ia peste...
Fireworks With Statue of Liberty in Foreground New York City
De la 4 iulie la Ziua Bastiliei: cum își reinventează America și...
Explosion In Monaco Injures Three Including Ukrainian Tycoon - 30 Jun 2026
Paradisul bogaților, zguduit de o bombă: Ajunge războiul din Ucraina...
Ultimele știri
Argentina s-a calificat în optimi. Emoții mari cu Capul Verde, meci cu prelungiri și un gol de excepție
Raport OCDE: Fenomenele meteo extreme și conflictele schimbă vacanțele. Cum se transformă turismul în 2026
Cum se pregătește Israelul pentru cel mai amplu proces penal privind actele de terorism din istoria sa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A știut că a găsit-o pe femeia vieții lui, dar a uitat să-i ceară numărul de telefon. Ce a făcut a doua zi a...
Cancan
Cât a plătit o turistă, la „împinge tava” din Mamaia, pentru o ciorbă de văcuță și o pulpă de pui cu cartofi...
Fanatik.ro
Alarmă la FCSB! Gigi Becali a dat afară jucători de peste 4 milioane de euro și a adus un fundaș din liga a...
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Cum a reacționat familia lui Julian Quinones la golul marcat în Cupa Mondială. Soția fotbalistului a dat...
Adevărul
Siegfried Mureșan, la Interviurile Adevărul: „Exclud o coaliție cu PSD”. Cele 3 scenarii prin care România...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Cum acționa rețeaua care frauda examenul de Bacalaureat încă din 2023. Subiectele erau pozate în sălile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata: Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Poate ajunge la 12.000.000 de euro
Pro FM
CRBL și-a pozat iubita model în costum de baie, în Grecia. Olga l-a sărbătorit cu tort și șampanie în ziua în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Lorenzo Lamas face pasul decisiv și încheie oficial mariajul de a șasea soție. Relația cu Heather Locklear...
Adevarul
Criza din Strâmtoarea Ormuz redesenează harta hidrogenului verde. Cine sunt noii câștigători ai tranziției...
Newsweek
Dosar de pensie. De ce doi pensionari cu aceeași vechime pot avea pensii diferite? Ce contează cel mai mult?
Digi FM
Spike, primele declarații despre relația cu Livia Eftimie și divorțul ei de Cătălin Bordea: „Nu am luat nicio...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământul ar putea supravieţui morţii arzătoare a Soarelui. Mercur și Venus vor fi distruse de flăcările...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
O actriță celebră desființează „F1”, blockbusterul cu Brad Pitt: „Pare realizat cu inteligența artificială.”
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...