Linia de tramvai 41 din București, una dintre cele mai importante rute de transport public din Capitală, este complet blocată din cauza unei defecțiuni apărute la rețeaua electrică.

Problemele au fost provocate de ruperea unui pantograf, incident care a dus la avarierea firului de contact. În urma defecțiunii, liniile de tensiune au rămas atârnate, fiind necesară intervenția imediată a echipelor de specialitate pentru remedierea situației.

Mai multe tramvaie au rămas blocate pe traseu, iar în zona Podului Ciurel circulația este complet întreruptă pe ambele sensuri. În imagini se observă un număr mare de călători care au fost nevoiți să coboare din mijloacele de transport.

Echipele Societății de Transport București se află în teren și lucrează pentru remedierea avariei. Până la rezolvarea problemei, STB a pus la dispoziția călătorilor autobuzele de pe linia 641, care asigură transportul în zonă.

Editor : Ș.A.