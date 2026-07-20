Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a declarat, luni, la Digi24, că avertizarea de cod portocaliu de instabilitate atmosferică rămâne în vigoare în județul Prahova până la ora 22:00, astfel încât este posibil să mai existe perioade cu averse torențiale care pot depăși 25-50 l/m². De asemenea, fenomene meteo de instabilitate vor fi și în următoarele zile, până joi. Meteorologul a afirmat că regiunea afectată de inundații a înregistrat în 24 de ore cantități de precipitații cât media multianuală pentru luna iulie.

„Până la ora 22:00 vorbim de codul portocaliu ce vizează cele 13 județe din partea de sud, sud-est și est a țării, inclusiv județul Prahova, astfel încât este posibil să consemnăm în continuare perioade cu averse care pot depăși 25-50 l/m².

De asemenea, este un cod galben pentru jumătatea estică până la ora 22:00 iar ziua de mâine aduce încă două atenționări meteorologice de cod galben, de la noapte de la ora 22:00 până mâine la ora 10:00. Vorbim de Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, local Carpații Meridionali, iar pe parcursul zilei de mâine, de la ora 10:00 până mâine seară, la ora 22:00, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură, în ambele coduri galbene de la noapte și de mâine fiind inclus și județul Prahova.

Practic, vom vorbi de fenomene de instabilitate în următoarele zile, cel puțin până joi, așa cum arată informațiile la acest moment. Odată cu fenomenele de instabilitate, mai ales începând de mâine, vremea va intra și într-un proces de răcire. Maximele vor fi unele destul de coborâte pentru această perioadă. Nu vom mai depăși 30 de grade Celsius, în special în regiunile extracarpatice. De-abia spre finalul săptămânii.

Mâine vom actualiza ultimele informații și cu siguranță vom interveni cu o nouă atenționare generală în care să delimităm arealul în care modelele vor indica zonele în care vom avea cantități de precipitații însemnate cantitative.

Zona de munte are un caracter aparte, cel puțin ce s-a întâmplat în zona Bușteni, o cantitate de peste 60-75 l/m² se apropie de cât ar trebui să plouă într-o lună iulie în zona țării noastre, în condițiile în care vorbim de o medie multianuală între 70-80 l/m². Trebuie să luăm în considerare relieful foarte abrupt și scurgerile de pe versanți, mai ales în condițiile în care caracterul torențial al precipitațiilor, pe secvențe foarte scurte de timp, generează aceste tipuri de viituri rapide”, a transmis directorul ANM.

Elena Mateescu a mai spus că din weekend temperaturile ar putea crește în regiunile extra-carpatice spre 32-33 de grade Celsius, însă, până joi cel puțin, vor fi fenomene de instabilitate.

Editor : Alexandru Costea