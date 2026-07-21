Meteorologii anunță cum va fi vremea până în 17 august. Estimări pentru următoarele patru săptămâni

Meteorologii au actualizat estimările pentru perioada 20 iulie-17 august. Intervalul începe cu vreme mai rece decât în mod obișnuit, dar vremea se încălzește, iar primele două săptămâni din august vor veni cu temperaturi mai ridicate decât media ultimilor ani.

Săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026

Valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în regiunile sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice, iar în rest va fi în general deficitar.

Săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026

Temperaturile medii se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, posibil ușor mai coborâte în regiunile sudestice, dar și mai ridicate în cele vestice.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi ușor deficitare în toate regiunile.

Săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu sunt incluse.

Editor : M.B.