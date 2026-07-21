Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină în mai multe regiuni ale țării, iar în unele zone cantitățile de apă pot depăși 70 l/mp. Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a declarat marți, în direct la Digi24, că județul Prahova rămâne „de interes maxim” după ploile abundente din ultimele 48 de ore.

Potrivit ANM, marți, între orele 14:00 și 22:00, este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică pentru județele Prahova, Buzău și Vrancea, precum și pentru zona montană a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița.

Meteorologii avertizează că vor fi „perioade cu instabilitate atmosferică” manifestată prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h. Pe arii restrânse este posibilă și grindină, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra 20-30 l/mp, izolat peste 40 l/mp.

Foto: ANM

Ulterior, începând de marți, ora 22:00, și până miercuri, ora 09:00, un nou cod galben va viza Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, precum și local Carpații Meridionali și de Curbură. În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii, cu cantități de apă de 20-30 l/mp, iar pe alocuri de peste 40-50 l/mp.

ANM a emis și un cod portocaliu, valabil de miercuri de la ora 01:00 până la 09:00, pentru județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județului Buzău. Aici sunt așteptate „averse torențiale importante cantitativ”, iar în 1-3 ore sau prin acumulare se vor înregistra 25-50 l/mp, pe arii restrânse peste 60-70 l/mp.

Foto: ANM

De asemenea, de miercuri, ora 09:00, și până joi, ora 03:00, un alt cod galben va fi în vigoare pentru Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50-70 km/h, grindină și cantități de apă de 20-30 l/mp, izolat peste 40-50 l/mp.

Va fi în vigoare și un cod portocaliu pentru județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila și estul județelor Ialomița și Călărași, între 12:00 - 22:00. ANM avertizează că în aceste zone vor fi „averse torențiale importante cantitativ”, iar cantitățile de apă vor ajunge la 25-50 l/mp și, pe arii restrânse, vor depăși 70 l/mp.

Foto: ANM

Meteorolog ANM: „Aria ploilor importante va fi în extindere”

Meteorologul a explicat că luni „au fost ploi importante cantitativ, nu doar în județul Prahova. Cele din județul Prahova s-au adăugat peste cele care au fost în urmă cu două zile, deci practic a plouat foarte mult în 48 de ore, cam în aceeași zonă, zona de munte a județului Prahova”.

„Pe lângă această zonă însă, au fost și alte zone ale țării afectate și mă refer aici mai ales la partea centrală a Munteniei și la Dobrogea”, a completat Georgescu.

Aceasta a precizat că efectele în zonele inundate din Prahova au fost unele combinate, datorate atât ploii în sine, care a fost una puternică pe intervale scurte de timp, cât și scurgerii de pe versanți.

„Vremea va continua să fie instabilă, cu precădere în Muntenia, Dobrogea, partea de sud a Moldovei, zona Carpaților de Curbură și Meridionali, ceea ce înseamnă că în județul Prahova mai este de așteptat să plouă astăzi”, a completat meteorologul.

Georgescu a mai spus și că „pe parcursul nopții care urmează și mâine, aria ploilor importante va fi în extindere, va cuprinde din nou toată partea de nord a Munteniei, inclusiv județul Prahova”: „Deci rămâne de interes maxim ceea ce se întâmplă în acea zonă cel puțin încă 48 de ore de acum încolo”, a adăugat ea.

De asemenea, aceasta a afirmat că „este de așteptat ca întreaga săptămână să fie una caracterizată de episoade de instabilitate și de o răcire”.

„Ploile acestea foarte importante se datorează schimbării masei de aer, deci va fi ceva mai rece mâine și poimâine, apoi, spre weekend, temperaturile vor începe din nou să crească, toată această variație termică favorizând în continuare menținerea instabilității atmosferice”, a mai spus meteorologul.

Editor : C.S.