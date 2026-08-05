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Meteorologii anunță trei zile de caniculă cu temperaturi extreme, nopţi tropicale şi instabilitate. Zonele afectate de cod roșu

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oameni la fantana arteziana
FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea
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Meteorologii au emis avertizări de caniculă pentru toată țara, valabile până duminică dimineața. Vor fi temperaturi extreme, nopţi tropicale, disconfort termic şi instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime vor ajunge până la 41 de grade în Câmpia de Vest, iar minimele vor fi de până la 26 de grade. Șapte județe vor fi sub cod roșu, iar mai mult de jumătate din țară, sub cod portocaliu.

Miercuri, joi și vineri valul de căldură va fi intens și persistent în cea mai mare parte a țării, iar sâmbătă va diminua ca intensitate și se va restrânge către sud-vestul și sudul teritoriului. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Miercuri și joi temperaturile maxime se vor încadra între 29...31 de grade pe litoral și până la 40...41 de grade în Câmpia de Vest. Vineri și sâmbătă valorile termice vor marca o scădere treptată, astfel că temperaturi maxime de 36...38 de grade vor mai fi în sud-vest și sud. Nopțile vor fi tropicale în cea mai mare parte a țării, cu minime de 20...26 de grade, potrivit ANM.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică miercuri (5 august) îndeosebi în zona Carpaților Orientali, joi în cea mai mare parte a țării, vineri în jumătatea de nord a teritoriului și pe arii mai restrânse în rest, iar sâmbătă în zonele montane și submontane, local în centru, sud și sud-vest. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Mai ales în intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10...25 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp, spun meteorologii.

Șapte județe vor fi sub cod roșu de caniculă.

Potrivit ANMÎn județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37...39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și de 39...41 de grade în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi tropicale cu minime de până la 25...26 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest.

În Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei va fi cod portocaliu.

Potrivit ANM, va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Moldovei.

Dobrogea, nordul și estul Munteniei, estul Transilvaniei vor fi sub cod galben de caniculă/

Miercuri și joi, valul de căldură va persista în Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30...31 de grade pe litoral și 36...37 de grade în Muntenia. Pe alocuri nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral, potrivit ANM.

De asemenea, pentru mâine a fost emis un cod galben de instabilitate atmosferică ce vizează aproape toată țara.

În nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30...50 l/mp.

Fenomene asociate instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, avertizează ANM.

Editor : M.B.

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