Noi alerte de vreme rea: Ninsori la munte, cod galben de ploi în Tulcea. Unde se depune strat de zăpadă

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică dimineață, o informare de ploi moderate cantitativ în nordul Dobrogei şi în cea mai mare parte a Moldovei, dar şi de lapoviţă şi ninsoare în zonele montane, valabilă până în această seară.

Meteorologii au emis duminică şi un Cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru judeţul Tulcea.

Astfel, în intervalul 30 noiembrie, ora 10:00 - 30 noiembrie, ora 20:00, temporar va ploua moderat cantitativ în nordul Dobrogei şi în cea mai mare parte a Moldovei, unde se vor acumula 10 - 15 litri/mp şi izolat peste 25 - 30 litri/mp.

La munte vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar la altitudini de peste 1.500 de metri se va depune strat de zăpadă de 5 - 10 centimetri, îndeosebi în Carpaţii Orientali.

De asemenea, până la ora 16:00, va fi în vigoare un Cod galben de ploi însemnate cantitativ în judeţul Tulcea, unde se vor acumula 25 - 40 litri/mp.

În București, astăzi cerul va fi noros și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa

în jurul valorii de 8 grade.

Editor : C.L.B.