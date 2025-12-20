Live TV

Cum va fi vremea de Crăciun 

Meteorologii anunță un weekend cu vreme mohorâtă și ploi slabe în unele regiuni. În schimb, temperaturile vor fi peste media normală în multe zone din țară. Săptămâna viitoare, momentan sunt prognozate precipitații sub formă de ninsoare în anumite regiuni, dar există posibilitatea ca acestea să fie sub formă de ploaie.

Pe parcursul acestui weekend și în zilele următoare valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale specifice perioadei, cu temperaturi maxime în general între 2 grade Celsius prin nordul Moldovei și Transilvania și 10 grade Celsius în dealurile de Vest și pe litoral, cu mici variații de la o zi la alta, dar în general peste ce ar trebui să înregistrăm în acest moment.  

La București astăzi sunt 3-4 grade Celsius, iar în zilele următoare 6-7 grade. Cerul va fi temporar noros, atât în weekend cât și în zilele următoare, cu ceață sau nebulozitate joasă dimineața și pe parcursul nopții. 

În zonele joase de relief și pe arii restrânse, ceața și nebulozitatea joasă va fi însoțită și de burniță sau ploaie slabă. 

Cum va fi vremea de Crăciun 

Alexandra Roșioară, meteorolog ANM, mai afirmă că, deocamdată, gradul de incertitudine este destul de ridicat pentru perioada Crăciunului.  

„Cu cât ne vom apropia mai mult, gradul de certitudine va crește. Însă, din estimările pe care le avem în acest moment, ne așteptăm ca în perioada Crăciunului vremea să se răcească, să avem parte de ninsori în centrul, estul și sud-estul țării și ploi prin vest și sud-vest, iar, după data de 26 decembrie vremea să intre în ameliorare. Situația se poate schimba de la o zi la alta. Dacă acum modelele sugerează ninsori, este posibil ca în perioada Crăciunului să nu avem precipitații sau acestea să fie ploi”, a explicat meteorologul.

