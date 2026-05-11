Prognoză meteo specială pentru Bucureşti. Vremea se răcește cu aproape 10 grade

Vremea se va răci la Bucureşti la jumătatea acestei săptămâni, astfel că, de la temperaturi maxime de 25-26 grade, începând de miercuri se vor înregistra 17 grade, anunță Administraţia Naţională de Meteorologie într-o prognoză specială pentru Capitală.

Luni, vremea va fi uşor mai caldă decât în mod obişnuit pentru această dată, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate seara şi noaptea, când vor fi averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 40...45 km/h).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 12...14 grade.

Marţi, vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate după-amiaza şi noaptea, când vor fi averse însoţite de descărcări electrice, intensificări ale vântului şi posibil vijelii (rafale în general de 45...50 km/h).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cea minimă va fi de 10...12 grade.

Miercuri, valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor fi în scădere şi vor caracteriza o vreme răcoroasă pentru această dată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade, iar cea minimă va fi de 8...9 grade.

Cerul va fi temporar noros şi vor fi condiţii de ploaie slabă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări ziua, când se vor atinge viteze de 45...50 km/h.

În intervalul 11 mai, ora 12:00 - 14 mai, ora 10:00, municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unui mesaj de informare meteorologică ce vizează instabilitate atmosferică şi intensificări ale vântului.

