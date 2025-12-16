Live TV

Video Vremea se schimbă radical de Crăciun: temperaturile scad la minime negative. Ce spun meteorologii despre precipitații

Data publicării:
oameni pe strada in bucuresti si ninsoare
Foto: Inquam Photos / George Călin

Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat marți, la Digi24, că după data de 21 decembrie vremea se răcește și se apropie de normalul perioadei, cu „maxime între -5 și 5 grade” și „minime de până la -8 grade în depresiuni”. Până atunci, însă, vor fi temperaturi neobișnuit de ridicate, a precizat ea.

„La acest moment, datele arată o probabiltate destul de ridicată ca începând după 21 decembrie să ne apropiem de normalul termic al datei din calendar, cu probabilitate de precipitații destul de redusă”, a declarat meteorologul.

Mateescu a precizat că din punct de vedere termic vor fi „maxime între -5, până la cel mult 5 grade, apoi minime negative spre - 7, -8 grade în depresiuni, 1-2 garde în zona de sud-est, pe litoral”.

Meteorologul a mai menționat că până atunci va fi „în continuare o vreme deosebit de caldă, având în vedere cardul temperaturilor maxime pe parcursul următoarelor zile și cel puțin până în jurul datei de 21 decembrie”.

„Vorbim de un ecart cu mici variații de la o zi la alta, între 3 până la 14 grade pe parcursul zilei de mâine. Joi 16 grade pentru ca ziua de vineri să mențină, de asemenea, un ecart între 6 până la 15 grade”, a mai afirmat meteorologul.

Directorul ANM a spus, de asemenea, că „la această oră consemnăm 13 grade la Câmpulung Muscel, 14 la Pătârlagele. Avem 0 grade în partea de sud-vest, acolo unde cu siguranță fenomenul de ceață în zonele joase din partea de sud-sud-est a țării menține și nebulozitate stratiformă și menține local temperaturi mult mai coborâte”. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
5
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Digi Sport
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vreme, iarna, toamna, meteo
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. ANM a actualizat prognoza pentru finalul lui 2025
brad de craciun in bucuresti
De Crăciun, vremea se răcește. Ce arată prognoza meteo actualizată, pe regiuni, până pe 28 decembrie
două persoane îmbrăcate în haine groase de iarnă merg prin ceață pe o stradă umedă.
Vreme schimbătoare înainte de Crăciun: după temperaturi atipice, ceață densă și maxime de 6-7 grade acaparează România
două persoane îmbrăcate în haine groase de iarnă merg prin ceață pe o stradă umedă.
Meteorologii anunță vreme mai caldă decât de obicei, vor fi maxime de 14 grade. Ceață și vânt în mai multe zone
tanara mergind pe o alee de langa o apa, intr-o zi cu ceata
Fenomenul meteo cu care se va confrunta mare parte din țară în următoarele zile. Anunțul meteorologilor
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
„Trebuie să rămânem calmi, dar să investim în apărare”. Nicușor Dan...
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Ce spune raportul CSAT pe anul 2024 despre anularea alegerilor de...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Răzvan Cuc, reținut de procurorii DNA. Fostul ministru PSD al...
Statul Român a făcut apel în dosarul privind sechestrul pe bunurile...
Ultimele știri
Orașul european în care oamenii au văzut soarele doar juămătate de oră, în prima jumătate a lunii decembrie
Kylian Mbappé a câștigat procesul cu Paris Saint-Germain. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească clubul
Ce decizii au luat procurorii din CSM: Sesizarea Inspecției Judiciare cu privire la șeful DNA și consultări cu procurorii din țară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Fără milă! Jucătorul exclus din lot la derby-ul FCSB – Rapid: „Nu putem accepta așa ceva!”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Câţi bani a investit Valeriu Iftime la FC Botoşani! Suma este uriaşă: „La momentul de faţă, asta e socoteala”
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Când dai prioritate tramvaiului: mulţi şoferi nu ştiu legislaţia rutieră
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari primesc între 490 și 610 lei în plus la pensie? În ce oraș pensiile sunt de 2 ori mai mari ?
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...