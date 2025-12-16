Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat marți, la Digi24, că după data de 21 decembrie vremea se răcește și se apropie de normalul perioadei, cu „maxime între -5 și 5 grade” și „minime de până la -8 grade în depresiuni”. Până atunci, însă, vor fi temperaturi neobișnuit de ridicate, a precizat ea.

„La acest moment, datele arată o probabiltate destul de ridicată ca începând după 21 decembrie să ne apropiem de normalul termic al datei din calendar, cu probabilitate de precipitații destul de redusă”, a declarat meteorologul.

Mateescu a precizat că din punct de vedere termic vor fi „maxime între -5, până la cel mult 5 grade, apoi minime negative spre - 7, -8 grade în depresiuni, 1-2 garde în zona de sud-est, pe litoral”.

Meteorologul a mai menționat că până atunci va fi „în continuare o vreme deosebit de caldă, având în vedere cardul temperaturilor maxime pe parcursul următoarelor zile și cel puțin până în jurul datei de 21 decembrie”.

„Vorbim de un ecart cu mici variații de la o zi la alta, între 3 până la 14 grade pe parcursul zilei de mâine. Joi 16 grade pentru ca ziua de vineri să mențină, de asemenea, un ecart între 6 până la 15 grade”, a mai afirmat meteorologul.

Directorul ANM a spus, de asemenea, că „la această oră consemnăm 13 grade la Câmpulung Muscel, 14 la Pătârlagele. Avem 0 grade în partea de sud-vest, acolo unde cu siguranță fenomenul de ceață în zonele joase din partea de sud-sud-est a țării menține și nebulozitate stratiformă și menține local temperaturi mult mai coborâte”.

