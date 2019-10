CTP face radiografia situației politice, după moțiunea de cenzură. Cine devine personajul cel mai periculos

Ceea ce s-a întâmplat joi la votul de la moțiunea de cenzură se va răsfrânge asupra campaniei electorale care va începe oficial la 12 octombrie. Ierarhia candidaților ar putea suferi reconfigurări. În opinia lui Cristian Tudor Popescu, Mircea Diaconu are de câștigat din toată această poveste, în timp ce Victor Ponta devine personajul cel mai periculos. Asta nu-l va împiedica, totuși, pe președintele Klaus Iohannis să câștige alegerile, crede gazetarul.

„Președintele Iohannis face tot exercițiul acesta cu alegerile anticipate în beneficiul campaniei sale electorale. Cheamă el partidele la Cotroceni, au loc consultări, el deține prim-planul în continuare și asta face parte din campanie”, a spus Cristian Tudor Popescu, joi seara, la Digi24. În opinia sa, Klaus Iohannis va numi un guvern liberal, cu premier Ludvic Orban, personaj care, din păcate, este mult prea uzat politic, după discursuri „răcnite” à la Cațavencu, pentru a putea fi convingător.

Mircea Diaconu este echivalentul lui Sorin Oprescu

„Primul care poate câștiga din povestea asta (cu moțiunea de cenzură - n.r.) este dl. Diaconu. Am spus-o demult: dacă pică doamna Dăncilă, pot să migreze destui votanți. Aici nu e vorba de partid. Nu e vorba să-l sprijine PSD, este vorba de votanții PSD, cărora nu le plac perdanții și care nu o mai votează pe Dăncilă. Acum, unde să se ducă în altă parte? Că singurul votant cu un profil apropiat de al PSD-ului este dl. Diaconu. Nu e nici de stânga, nici de dreapta, n-are nicio legătură.

Domnul este echivalentul lui Sorin Oprescu. Exact ce făcea Sorin Oprescu acum 10 ani. Joacă acest rol: pretinde că e din afară, dar de fapt este susținut dinăuntru, pretinde că este neutru, că el este independent, că vine cu mașinuța lui... Mircea, cu benzina lui, fără gărzi, fără protecție, fără partid ... și această imagine ține. După părerea mea, poate să urce, mai ales că dl. Barna în continuare este contraperformant”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Dan Barna, contraperformant. Are discurs plat

Candidatul USR-PLUS, Dan Barna, nu este convingător, în opinia lui Cristian Tudor Popescu, pentru că nu are charismă. „Eu nu știu, n-are niște consilieri de imagine, ceva, pe-acolo, dl. Dan Barna, care să-l învețe, de pildă, să vorbească? Domnul Barna are o mare problemă: are un flux verbal fără relief, e plat, nu are relief, n-are văi, n-are munți. Dânsul poate să spună orice acolo, poate să spună lucruri zguduitoare, nu le bagă nimeni de seamă, pentru că are această emisie care nu trece, nu transmite, dânsul vorbește, dar nu transmite, ceea ce îl face să coboare în opțiuni. În plus, USR este nedefinit, oamenii ăștia nu știu nici ei cine sunt, încearcă să afle cine sunt. N-au o poză de buletin, ar trebui să se definească într-un fel oarecare, să aibă o marcă. Sunt din toate direcțiile și asta nu-l face pe domnul Barna favorit, după părerea mea, pentru turul 2”, a explicat gazetarul.

Președintele Iohannis trebuie să livreze un guvern

În schimb, președintele Iohannis rămâne favorit, categoric. El va arbitra, acum se află într-o situație foarte bună și va câștiga fără niciun fel de probleme, crede CTP.

Totuși, există o presiune electorală și asupra președintelui, care trebuie să vină cu un guvern, și-a asumat asta atunci când a spus: „Pregătiți-vă de guvernare”, deci el s-a atașat de ideea aceasta de guvernare. „După ce o să termine cu exercițiul ăsta cu anticipatele, trebuie să livreze un guvern acum, pentru că mai e până în 24 noiembrie, trebuie să livreze un guvern credibil, care să-l garanteze și pe el, ceea ce nu e simplu deloc, recunosc. Trebuie să aibă o oarecare susținere în Parlament, măcar a USR-ului, nu pot să meargă chiar de unii singuri liberalii”, a punctat CTP.

El consideră că pe cei mai mulți dintre cei care au votat pentru moțiune nu i-a interesat decât să dea jos guvernul Dăncilă și acum vor să vadă ce pot obține. „Fiecare e interesat să-și tragă bucata lui acum din hoitul guvernului Dăncilă, asta este preocuparea lor”, a spus CTP.

Ludovic Orban ar trebui să renunțe. A avut niște discursuri de Cațavencu

Pe de altă parte, gazetarul crede că nici soluția Ludovic Orban prim-ministru în clipa de față nu este bună. „Ar trebui găsită o altă persoană. Dl. Orban s-a implicat politic mult prea tare, a avut niște discursuri de Cațavencu, niște strigăte, niște manifestări care i-au mâncat mult din credibilitatea ca premier. Premierul trebuie să fie o persoană sobră, o persoană tehnică, aplicată, asta vor oamenii, cetățenii asta speră. N-au nevoie acolo de o persoană care să țină discursuri răcnite, fulminante în postul de premier. Asta faci în Parlament. Or, domnul Orban a făcut cam mult lucrul ăsta până acum, deci după părerea mea nu are mare credibilitate în postura de premier”, spune Cristian Tudor Popescu.

„Ar putea fi găsită o persoană din afara partidului, o persoană valabilă din punct de vedere tehnic, care să fie pusă acolo cu un guvern politic, bineînțeles. Dar e utopic ce spun eu. Mâine (vineri - n.r.), firește, PNL se va duce cu propunerea Orban, probabil că va fi și numit de dl. Iohannis. Să vedem cu ce rezultate”, a adăugat Cristian Tudor Popescu.

„Orban e o piatră de poticnire în negociere. Dacă dânsul ar avea o conștiință deosebită acum, ar renunța la această postură de prim-ministru și ar lăsa loc unei persoane care permite o marjă mai mare de negociere, care ar putea fi acceptată și de alte partide”, a continuat gazetarul.

Factorul Victor Ponta

Victor Ponta este personajul cel mai periculos din ecuația politică actuală, consideră CTP. Victor Ponta poate să refacă PSD, este singurul care poate, cu Pro România, cu PSD-ul fără Dăncilă și cu o parte din ALDE, eventual, și chiar cu ALDE poate să refacă un soi de USL, ceea ce ar fi rău, este de părere gazetarul.

„Victor Ponta este superior din punct de vedere intelectual Vioricăi Dăncilă, chiar lui Liviu Dragnea, nu se pune problema, e alt nivel. Însă eu n-am uitat năravurile lui Ponta din perioada în care a fost premier. E tot din zeamă de-acolo. Și va reveni la acele năravuri ale lui. E o iluzie să ne închipuim acum că avem un Ponta reloaded, un Ponta nou, fresh. Îndată ce va avea putere suficientă, o să-l vedeți din nou pe acel Ponta pe care eu nu l-am uitat”, a avertizat Cristian Tudor Popescu. Victor Ponta, a adăugat gazetarul, lucrează pe termen lung aici. El știe că Iohannis nu are cum - s-ar împușca în picior Iohannis - în momentul ăsta să numească pe cineva de la PSD plus Ponta plus ALDE. E în campanie, candidează, cum să facă ala ceva? Ar năuci pe toată lumea”, a menționat Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul a insistat că Victor Ponta - extrem de activ în toată perioada aceasta - face tot ceea ce face pe termen lung și el se conturează de fapt ca lider al acestei zone din Parlament.

Soluția unui premier tehnocrat

Pe de altă parte, CTP remarcă faptul că s-a produs o alienare a politicului în raport cu cetățenii.

Politicienii sunt „într-o bulă a lor în care și-au dat în cap unii altora”. Trebuie să iasă din această bulă și să refacă legătura cu oamenii, spune CTP.

Iar cea mai simplă cale ar fi numirea unui premier care să nu fie neapărat politician, ci un om tehnic, capabil, ce poate fi găsit în afara partidelor.

Pentru aceasta, președintele ar trebui să se consulte nu numai cu partidele parlamentare, ci și cu societatea civilă, a arătat CTP.

În plan extern, e „jale”. Ce arată mesajul transmis de Ursula von der Leyen

Iar în plan extern, subliniază CTP, „e jale”: câte relații trebuie refăcute în clipa de față, recâștigată încrederea, să fii considerat din nou un partener credibil la nivel guvernamental!

„Ați văzut Ursula von der Leyen? Ursula von der Leyen a trimis un mesaj exterm de clar acolo: nu mai era vorba că a respins-o pe Rovana Plumb, că l-a respins pe Dan Nica. Ea respingea, de fapt, guvernul Dăncilă și mesajul a fost fără echivoc: până nu se votează moțiunea, nu acceptăm nicio propunere a României, ceea ce este brutal. De fapt, ce-a spus? Așteptăm să cadă guvernul Dăncilă, ca să stăm și noi de vorbă cu cineva din România. Dacă nu cade, probabil veți pierde postul de comisar european pentru transporturi”, a explicat Cristian Tudor Popescu, în opinia căruia situația României în plan extern este „gravă”.

