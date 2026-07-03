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Exclusiv Petrișor Peiu neagă că AUR ar fi provocat criza politică. Ce spune despre moțiunea de cenzură și suspendarea președintelui

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Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Inquam Photos / George Călin
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Petrișor Peiu susține că AUR nu a provocat actuala criză politică și afirmă că depunerea moțiunii de cenzură a făcut parte din strategia anunțată încă de la începutul legislaturii. Președintele Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR a dezvăluit vineri la Digi24 detalii despre relația cu PSD în perioada care a precedat căderea guvernului Bolojan, despre refuzul de a susține un eventual guvern condus de Adrian Veștea și despre discuțiile privind suspendarea președintelui.

Petrișor Peiu afirmă că partidul său și-a respectat strategia politică anunțată încă de la începutul actualei legislaturi și respinge acuzațiile potrivit cărora AUR ar fi provocat ruptura majorității de guvernare sau actuala criză politică.

„Noi eram în opoziție. Am anunțat că facem moțiune de cenzură în fiecare sesiune din actuala legislatură. Am făcut moțiuni de cenzură de fiecare dată când am avut dreptul, adică o dată pe sesiune plus la angajarea răspunderii guvernului. Nu aveam de ce să nu facem și acum. Nu este sub nicio formă o chestiune provocată de AUR ruperea coaliției de guvernare, dacă a fost o rupere, pe de-o parte. Pe de altă parte, responsabilitatea președintelui Nicușor Dan în gestionarea actualei situații de criză a apărut după votul asupra moțiunii de cenzură și după demiterea guvernului Bolojan, în momentul în care domnia sa a apelat la proceduri în mod clar care nu se află în sensul constituțional al arhitecturii statului român”, a declarat Petrișor Peiu.

Întrebat despre colaborarea cu PSD în perioada care a precedat moțiunea de cenzură, Petrișor Peiu a afirmat că AUR își pregătise propriul demers încă din luna martie și că nu a existat un plan comun privind ceea ce urma după căderea guvernului.

„Noi am anunțat din luna martie, chiar eu am anunțat că în jurul datei de 13 mai sau în ideea de a se discuta pe 13 mai, de a se dezbate moțiunea de cenzură în Parlament, vom introduce această moțiune de cenzură. În paralel cu efortul nostru de opoziție de a contesta, repet, politicile publice ale guvernului, pentru că noi am anunțat că vrem această dezbatere pe 13 mai, pentru că atunci era programată publicarea unor date importante. N-am discutat ce urmează după sau, dacă vreți, am discutat că nu avem un plan comun. În momentul în care PSD-ul s-a despărțit de PNL, USR și UDMR, ei au cerut demisia domnului Bolojan. Domnul Bolojan n-a demisionat. Ca atare, la un moment dat, PSD-ul și-a pus problema unei moțiuni de cenzură. La care, evident, că noi am spus că nu ne alăturăm. Noi avem propriul nostru demers, care este în altă logică”, a explicat el.

El a precizat că ulterior a existat o întâlnire informală cu lideri social-democrați și cu George Simion, la o terasă, unde unde s-a consumat apă și cafea. Au fost prezenți membri din conducerea PSD și George Simion, a relatat senatorul AUR. Referindu-se la scenariul unui guvern condus de Adrian Veștea, Petrișor Peiu a afirmat că partidul său a decis rapid că nu va susține o astfel de formulă.

„La trei zile după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea candidat pentru funcția de premier, noi marți am avut o ședință a Birolului Național de Conducere unde am votat în unanimitate faptul că nu vom vota guvernul Veștea”, a declarat el.

Liderul AUR a respins și speculațiile privind existența unor negocieri pentru o eventuală participare la guvernare. „Dacă noi aveam între noi un vot și un nume de propunere de premier, am fi spus-o public la o conferință de presă. N-am fi venit la o emisiune să spunem printre altele o chestiune atât de importantă. Noi avem program de guvernare”, a afirmat Peiu.

Întrebat despre discuțiile privind suspendarea președintelui și despre afirmația liderului UDMR potrivit căreia AUR ar fi principalul beneficiar al actualei crize politice, Petrișor Peiu a susținut că responsabilitatea aparține partidelor aflate la guvernare. „Dacă cineva consideră că noi încălcăm cumva Constituția, este liber să se ducă să facă o plângere penală. Nu îl oprește nimeni”, a spus senatorul.

Referitor la ideea suspendării președintelui, liderul AUR a catalogat-o drept una dintre opțiunile politice aflate la dispoziția opoziției. „Este o soluție politică pe care opoziția democratică o are în vedere pentru rezolvarea acestei crize. Eu am mai explicat. Această criză se poate rezolva într-una din trei secvențe”, a declarat senatorul AUR. În privința lui Călin Georgescu, Petrișor Peiu a afirmat că nu îl cunoaște personal.

Editor : M.I.

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