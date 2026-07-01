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Scandal în Franța: ecologiștii susțin că 10.000 de oameni au murit din cauza căldurii și vor să depună moțiune de cenzură

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Pregătiri ale pompierilor pentru a răspunde valului de căldură care a lovit Franța. Foto Profimedia
Pregătiri ale pompierilor pentru a răspunde valului de căldură care a lovit Franța. Foto: Profimedia
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Marți a avut loc o ședință agitată în Adunarea Națională franceză. Grupul ecologiștilor și-a anunțat intenția de a depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Sébastien Lecornu. Această moțiune ar denunța „lipsa de pregătire a guvernului în fața valului de căldură deja resimțit și, mai important încă, în fața celui care urmează”, a declarat Cyrielle Chatelain, președinta grupului, relatează BFMTV.

Ecologiștii acuză guvernul de „lipsa de pregătire” și avansează cifra de 10.000 de decese cauzate de valul de căldură. Verzii atrag atenția asupra responsabilității autorităților.

Aceste declarații au stârnit furia prim-ministrului Sébastien Lecornu, în condițiile în care cifrele privind decesele legate de caniculă vor fi cunoscute în câteva săptămâni, potrivit Santé Publique France. 

Sébastien Lecornu a calificat acest lucru drept „scandalos” și „nedemn”. În cadrul sesiunii de întrebări adresate guvernului din Adunarea Națională, marți, prim-ministrul s-a înfuriat pe Cyrielle Chatelain și, în general, pe grupul ecologist și social pe care aceasta îl prezidează. Acesta „și-a pierdut cumpătul” pentru a contesta cifra de „10.000 de morți” cauzați de valul de căldură, cifră avansată, potrivit lui, de anumiți ecologiști.

„Acest bilanț uman este fals; este scandalos și nedemn!”, a declarat prim-ministrul francez Sébastien Lecornu atunci când Verzii au menționat o cifră de zece ori mai mare decât numărul deceselor anunțat oficial în timpul valului de căldură.

Sandrine Rousseau, o politiciană ecologistă care adoptă de obicei o retorică de extremă stânga, a acuzat în special guvernul că a „distrus întreaga rețea a societății civile”, în timp ce numeroase victime mureau în propriile locuințe.

În cadrul unei intervenții la Sud Radio, Rousseau a declarat că valul de căldură care a lovit Franța săptămâna trecută a provocat 10.000 de decese. Deputatul ecologist a adăugat: „Vom vedea cifrele”, sugerând că guvernul ascunde deocamdată datele. „Lecornu este prim-ministrul cel mai susceptibil să ne conducă către o economie și o societate de război: el votează un buget suplimentar de 36 de miliarde de euro pentru armată și pregătește spitalele pentru război”, a subliniat acesta.

„Valul de căldură durează de zece zile și nu suntem capabili să gestionăm situația, este cu adevărat o dovadă de incompetență”, a subliniat deputatul ecologist, citat și de 20minutes.fr.

La rândul său, Guillaume Gontard, președintele grupului ecologist din Senat, a afirmat că „atunci când se dorește, se pot aloca fonduri”. „Am votat actualizarea legii de programare militară. Nu sunt împotriva consolidării forțelor noastre armate, dar dacă nu suntem capabili să ne protejăm populația... Va fi teribil, vom ajunge la 10.000 de morți. Este echivalentul unui război și, cu toate acestea, nu reacționăm”, s-a indignat el în declarațiile relatate de Public Sénat.

După diatriba lui Sébastien Lecornu din Adunarea Națională de marți, grupul ecologist din Senat a precizat că Guillaume Gontard „nu a făcut nicio evaluare”, ci „a pus sub semnul întrebării inacțiunea guvernului”, considerând că „nu trebuia să așteptăm să ajungem la 10.000 de morți pentru a acționa”, așa cum s-a întâmplat în 2003.

Bătălia bilanțurilor este, așadar, în plină desfășurare. Santé publique France anunțase deja duminică un prim bilanț de 1.000 de morți ca urmare a valului de căldură din iunie. O primă cifră foarte provizorie, întrucât aceste date sunt parțiale și subestimează numărul total de decese, a precizat Santé publique France, care explică faptul că sistemul de înregistrare a numărului de decese este „încă eterogen în funcție de regiuni și, mai ales, de tipul locului în care a survenit decesul”. Prin urmare, rata mortalității va fi mai ridicată.

Directorul general al AP-HP, Nicolas Revel, a estimat luni că bilanțul din 2003 (15.000 de decese) nu va fi atins, deoarece „s-au înregistrat progrese în multe domenii”, dar că acesta va fi „probabil superior celui din 2025”, și anume 5.700 de decese legate de caniculă.

În timpul primei valuri de caniculă din 2026, care a avut loc în luna mai – un fenomen fără precedent pentru această lună –, „cel puțin 300 de decese” în plus față de normal au fost înregistrate în cinci zile pe teritoriul Franței, a anunțat marți Santé publique France, precizând că numărul deceselor atribuite caniculei va fi cunoscut ulterior.

Editor : M.C

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