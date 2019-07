CTP: „Aș propune și eu un referendum: pentru castrarea la cap a politicienilor”

Cristian Tudor Popescu și-a continuat discursul dur la adresa politicienilor și autorităților care au contribuit la o tragedie precum cea de la Caracal. Gazetarul îi învinuiește de o mentalitate profund greșită și de o atitudine disprețuitoare față de cetățean. Și pornind de la referendumul pe care îl propune Viorica Dăncilă, de castrare chimică a violatorilor, CTP propune, metaforic, un alt referendum: de castrare la cap a politicienilor care au condus România în ultimii ani.

„Doamna Dăncilă propune acum castrarea chimică a violatorilor și criminalilor. Aș propune și eu un referendum, că am tot atâta drept cât doamna Dăncilă - poate mai mare e dreptul meu, că poate adun niște cetățeni, fac inițiativă cetățenească: un referendum pentru castrarea la cap a politicienilor, în special a celor care au condus România în acești ultimi ani! Să-i castreze la cap! Și o să vă explic imediat de ce”, a spus Cristian Tudor Popescu la Digi24.

„Combinația asta de grotesc cu absurd la acest referendum... doamna Dăncilă a sărit din baie sau de la coafor - unde-și mai schimbă o dată frizura -, a sărit de-acolo pe loc: Să facem un referendum pentru înăsprirea pedepselor!”, a arătat gazetarul.

Cristian Tudor Popescu a explicat că în cazul unor indivizi precum criminalul din Caracal, o înăsprire a pedepselor n-ar avea un efect de descurajare și n-ar fi o soluție. „Păi credeți dvs că individul ăsta din Caracal, dacă ar fi știut înainte să comită ce a comis, că în loc de 15 ani, o să ia 20, s-ar fi oprit? Ăștia sunt genul de infractori care sunt imuni la pedepse de orice fel”, spune CTP. Problema, în opinia sa, se pune greșit: astfel de oameni trebuie prinși în primul rând și opriți înainte de comite o nouă crimă. Iar în acest context, el a menționat mai vechea polemică stârnită de concepția sa despre pedeapsa cu moartea:

„De atâtea ori în decursul ultimilor 20 de ani am susținut ceea ce se numește pedeapsa cu moartea! Acum în SUA este reintrodusă la nivel federal, după 16 ani. Eu am argumentat atunci că nu e vorba de o pedeapsă, n-ai ce să pedepsești. Un individ ca ăsta de la Caracal, cum poate fi el pedepsit? Un astfel de individ nu poate fi decât eliminat din societate, nu pedepsit”, a spus CTP, dar a precizat că a fost doar o discuție pur teoretică, pe care nu dorește să o reia, conștient fiind că așa ceva nu se poate, pentru că suntem în Uniunea Europeană. „În momentul de față, cererea de introducere a pedepsei cu moartea n-ar fi altceva decât politicianism grotesc, de cea mai joasă speță”, a ținut să sublinieze gazetarul. Este însă de părere că dacă Liviu Dragnea nu era la închisoare și era în locul Vioricăi Dăncilă, n-ar fi avut nicio ezitare să profite de moment și de context și să propună un referendum de reintroducere a pedepsei cu moartea.

Politicienii „care trebuie castrați la cap” au contribuit la vicierea aerului din societate, a atitudinilor, în opinia gazetarului. „V-am spus de discursurile astea disprețuitoare față de niște cetățeni, față de niște fete, a căror vină era că erau fete și că erau tinere. Și ăștia au câte un organ sexual feminin sau masculin pe scoarță (scoarța cerebrală - n.r.) când vorbesc despre ele cu dispreț: Hai, domnule, vezi-ți de treabă, că asta umblă cu unul! (n.r. - aluzie la relatările părinților care au povestit că atunci când s-au dus să reclame dispariția copilului, prima suspiciune a polițiștilor era că fetele au plecat de acasă pentru un bărbat).

Iar părinții lor n-au nici măcar ce să îngroape!

Așa sunt, așa gândesc acești politicieni. Credeți că vreunul se gândește în clipa de față, are vreun moment de căință, de remușcare: băi, ce-am făcut? CE-AM FĂCUT? În toți anii ăștia cu recursul compensatoriu, cu toate alea... Păi dacă insul ăsta va fi condamnat, va fi condamnat la ce? La pușcărie pe viață nu se poate. De ce? Are peste 65 de ani. O să i se dea o anumită pedeapsă, nici pe-aia n-o s-o facă pe toată, pentru că se reduce la o treime sau la o jumătate”, a explicat Cristian Tudor Popescu. „Am urlat atunci de nenumărate ori (la modificarea Codurilor - n.r.): ce circumstanță înseamnă să ai peste 65 de ani? Dimpotrivă, este o circumstanță agravantă. Dacă ești un puști de 18 ani, pot să concep ideea că la 18 ani nu știu, te-a luat capul, ai băut, ești tânăr și ai făcut ceva ce ai putea să regreți toată viața. Dar la 65 de ani, trecut prin toate ciururile, individul ăsta, care vedeți ce viață a avut, plină de ticăloșie, de violență, de rău făcut asupra oamenilor, asupra animalelor... și pentru că a împlinit 65 de ani, nu poate fi condamnat. Ce justificare este asta?” - se întreabă cu indignare CTP.

Aceeași atitudine de „castrat la cap” a depistat-o și la șeful STS prin faptul că nu a ieșit personal să facă declarații publice. „S-a tot spus de STS, de Procuratură, de Poliție - sigur că da, este o vină imensă la fiecare. La ăsta, la STS, iarăși, aceeași atitudine de castrat la cap, că așa ar trebui: șeful STS-ului nu iese, domnule! Nu iese să explice cui? Cetățenilor! Pentru că el nu simte că șeful lui e cetățeanul. Șeful meu e CSAT-ul, președintele, ăla mă interesează, pe mine mă interesează să mă țină șefii mei în funcție. Pff, un cetățean! Dă-l în morții mă-sii de cetățean! Asta este gândirea domnului de la STS. Cum să trimiți purtătorul de cuvânt într-o astfel de situație? De-aia ești șef! Ca într-o astfel de situație să ieși și să vorbești cu cine? Cu șefii tăi: cu cetățenii”, a punctat Cristian Tudor Popescu.

Redactor: Luana Păvălucă