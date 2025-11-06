Live TV

Video Un deputat PNL propune „castrarea chimică” pentru cei care abuzează sexual copii sub 14 ani. „Nu te poţi numi om”

Data publicării:
Popa Alexandru deputat pnl
Alexandru Popa este deputat PNL la al doilea mandat. Foto: cdep.ro

Deputatul PNL de Brăila Alexandru Popa a anunţat joi că va propune introducerea castrării chimice pentru persoanele care comit abuzuri sexuale asupra copiilor sub 14 ani.

Declaraţia a fost făcută intr-un material video publicat pe contul de Facebook al PNL Brăila, în care parlamentarul foloseşte un limbaj foarte dur la adresa făptuitorilor.

„Voi propune castrarea chimică. Acesta este un mesaj pentru monştrii dintre noi. Nu te poţi numi om, nu te poţi integra în societate şi nu trebuie să mai trăieşti printre noi în momentul în care abuzezi sexual un copil sub 14 ani”, a afirmat Alexandru Popa, în fragmentul video postat pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit declaraţiei sale, proiectul pe care îl iniţiază împreună cu colegii din grupul parlamentar vizează aplicarea măsurii asupra persoanelor condamnate pentru astfel de fapte, pe motiv că „după o anumită perioadă, ei ies din penitenciare”, iar trauma suferită de victime rămâne pe termen lung.

În postare, Popa susţine că, deşi măsura poate părea „prea dură”, pentru el, aceasta rămâne „prea blândă” în raport cu gravitatea faptelor.

Alexandru Popa este deputat pentru judeţul Brăila şi este membru al Partidului Naţional Liberal, potrivit News.ro.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Sulf industrial granule
3
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
tanc Arici
5
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații...
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Digi Sport
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Bolojan explică de ce a acceptat să se întâlnească în birou cu...
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, primul răspuns la acuzațiile lui Grindeanu la adresa Oanei...
drone in zbor
România a primit un sistem anti-dronă de ultimă generație din partea...
Înalta Curte de Casație. Foto: ÎCCJ
Acţiunile Gabriel Resources trebuie să fie puse sub sechestru...
Ultimele știri
Militar rus, condamnat pentru prima oară la închisoare pe viaţă în Ucraina, pentru executarea unui prizonier de război
Ilie Bolojan, despre pachetele privind pensiile magistraților și reforma în administrație: Sper să rezolvăm până la sfârşitul lunii
Cine este omul de afaceri găsit spânzurat în Vama Veche
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Mihai Barbu.
Șeful PNL Vaslui, care l-a dus pe afaceristul Fănel Bogos în birou la Bolojan, a fost pus sub control judiciar. Reacția PNL
INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x867
Guvernul confirmă că întâlnirea dintre Ilie Bolojan și afaceristul anchetat de DNA a avut loc: A durat 15 minute. Nu a avut urmări
politie
Profesor de 63 de ani, reținut după ce ar fi întreținut raporturi sexuale cu o elevă. Polițiștii au găsit imagini explicite cu minora
sedinta in camera deputatilor
Sondaj INSCOP. AUR coboară sub pragul de 40% pentru prima oară după alegerile prezidențiale. PSD și USR, în creștere
Romanian Police Car (Politia Rutiera) in Bucharest traffic, Romania, 2023
Profesor de canto din București, arestat după ce a abuzat sexual două eleve de 13 ani. Bărbatul preda și la Craiova
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e Cătălina Jacob, reprezentanta României la Miss Universe 2025. Are 28 de ani, a studiat la Milano și...
Cancan
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de...
Fanatik.ro
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
”Bijuteria” lui Gică Popescu a fost inaugurată. Cum arată proiectul în valoare de 6 milioane de euro
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Cât costă și care sunt pașii pentru a face un divorț la notar în 2025
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Anthony Hopkins, despre decizia de a-și părăsi prima soție și fiica de doar un an: „Cel mai mare regret, dar...
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Care pensii vor scădea la mica recalculare? Aceste venituri nepermanente vă aduc o pensie mai mică
Digi FM
Carmen Brumă atrage atenția că un aliment natural, considerat medicament, te poate împiedica să slăbești...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Brad Pitt o dă în judecată pe Angelina Jolie. De ce îi cere 35 de milioane $. Noi mesaje ies la iveală în...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...