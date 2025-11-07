Poate candidatura Ancăi Alexandrescu, susținută de AUR, să schimbe rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei?

„Da, poate schimba rezultatul — dar nu pentru că ar avea o șansă reală să câștige, ci pentru că va rupe voturi din electoratul PSD. Cea care a fost cu toți liderii sistemului candidează azi ca antisistem", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Nu trebuie subestimată. Frustrarea acumulată în ultimele luni, inclusiv în rândul bugetarilor, ar putea aduce Ancăi Alexandrescu un scor neașteptat de mare și un rol decisiv."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Anca Alexandrescu intră în cursa pentru Primăria Generală, susținută de AUR, partidul condus de George Simion. Poate această candidatură să schimbe rezultatul?

Florin Negruțiu: Da, poate schimba rezultatul. Nu pentru că ar avea vreo șansă reală să câștige, ci pentru că ia voturi de la candidatul PSD. Doamna Alexandrescu este, cum s-ar spune, o PSD-istă sadea. O știu de 20 de ani, de pe vremea când era consilierul lui Adrian Năstase. Era înăuntru și cu Ponta, și cu Oprescu, și cu Dragnea, și cu Dăncilă. Acum, aceeași doamnă se declară... antisistem.

Disonanța cognitivă e deja clasică în zona suveranistă. Dar dacă doamna Alexandrescu joacă un rol decisiv? Dacă prin simpla ei prezență în cursă compromite șansele lui Daniel Băluță de a deveni primar al Capitalei?

Dincolo de asta, să fim sinceri, nu are legătură cu administrația Bucureștiului. Și nici discursul nu o ajută. Ai văzut conferința ei? A intrat în sală cu mâinile-n șolduri, a țipat „Marș! Javră!". Nu așa rezolvi problemele Bucureștiului. Ăla e un discurs de televiziune, de scandal, nu de administrație.

Claudiu Pândaru: Totuși, eu cred că nu trebuie subestimată. AUR a scos scoruri mari în București. Sigur, la prezidențiale vin și oameni fără buletin de București, dar nu putem ignora această bază de vot. Frustrarea e reală. Sunt bugetari care în mai se temeau de George Simion și acum se tem de Ilie Bolojan. Doamna Alexandrescu va juca până în ultima clipă și va rupe voturi importante. Ar putea fi decisivă.