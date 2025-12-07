Alegeri București 2025. AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu

George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile locale din București în fața candidatului PNL Ciprian Ciucu și i-a mulțumit „că a luptat” și că „a fost curajoasă în această bătălie”. La rândul ei, candidata susținută de AUR a subliniat că va „merge mai departe pe acest drum al suveranismului”. George Simion a vorbit și despre relația cu Călin Georgescu.

Liderii AUR, printre care George Simion și Anca Alexandrescu, candidata partidului pentru alegerile locale din București, au susținut o conferință de presă duminică seară, în jurul orei 23:14.

Potrivit numărătorii oficiale de la ora la care este publicat acest articol, Anca Alexandrescu s-a clasat pe al doilea loc, la 66.000 de voturi distanță față de candidatul PNL, Ciprian Ciucu. Alexandrescu a obținut, însă, cu 8.000 de voturi mai mult decât candidatul PSD, Daniel Băluță. Detalii, aici.

„Alegerile se câștigă în stradă și la vot, nu în fața calculatorului sau televizorului. Am de gând să merg mai departe pe acest drum al suveranismului. Nu am de gând să îi iau locul lui George Simion. Una dintre principalele mele misiuni va fi să îi conving pe oameni că forța e la ei, că votul lor contează”, a declarat Anca Alexandrescu.

Candidata susținută de AUR a subliniat că în următoarele zile va anunța dacă se înscrie în partid sau dacă rămâne moderatoare TV.

„E doar începutul, împreună cu cetățenii români, vom câștiga. Ne vom lua țara înapoi foarte curând”, a adăugat Anca Alexandrescu.

George Simion, despre relația cu Călin Georgescu: „Vom continua pe această cale”

La rândul lui, George Simion a punctat că nu are „nicio temere” că îi „ia cineva partidul” de la șefia partidului.

„Îi mulțumesc Ancăi pentru că a acceptat să fie candidatul nostru, că a luptat curajoasă în această bătălie care a venit intempestiv. Nu ne așteptam, ne-am fi așteptat ca alegerile să fie la primăvară sau niciodată, ne aducem aminte ce s-a întâmplat la sectorul 5 în 2023-2024. Îi mulțumesc doamnei Alexandrescu, nu am nicio temere că îmi ia cineva partidul, de cinci ani mi-l tot ia”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a vorbit și despre relația cu Călin Georgescu, după ce fostul candidat la prezidențiale și-a îndemnat susținătorii să boicoteze alegerile locale.

„Ne menținem pozițiile enunțate anterior, domnul Georgescu este târât într-un proces judiciar fără ca opinia publică să cunoască motivele reale pentru care s-au anulat alegerile (...) Vrem să ne întoarcem la un stat de drept, respectarea Constituției și alegeri libere. Vom continua pe această cale, respectând ce s-a întâmplat și pe domnul Georgescu”, a precizat George Simion.

