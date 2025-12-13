Sondajele de opinie făcute de INSCOP Research înainte de alegerile locale din 7 decembrie o creditau pe Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, cu un scor de aproximativ 21%. Acest lucru s-a dovedit a fi corect, dar surpriza a fost poziționarea ei pe locul al doilea, în fața candidatului PSD Daniel Băluță. Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a spus la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că explicația constă în prezența scăzută la vot, mai ales în ceea ce-i privește pe alegătorii social-democraților.

„S-a întâmplat ceva aparte și am văzut cu toții acest lucru încă de la primele ore ale dimineții, și anume nivelul de prezență. Am avut la aceste alegeri parțiale, în București, cred că cel mai scăzut nivel de prezență din ultimul deceniu. Însă dacă ne uitam inclusiv la structura prezenței, era diferită pe sectoare. De ce este semnificativ acest lucru? Pentru că în această campanie, sigur, au candidat și niște primari de sectoare și am constatat, cel puțin în cazul câștigătorului, în sectorul 6, unde a și obținut foarte multe voturi, prezența a fost constant, de la început până la sfârșit, semnificativ mai mare decât în celelalte sectoare”, a spus Ștefureac.

„Sunt dator să răspund și la ceea ce n-am reușit să identificăm nici noi, nici prin cercetarile din timpul campaniei electorale, cele două sondaje publicate, nici în ziua votului: clasarea doamnei Alexandrescu pe pe locul doi. Am identificat la virgulă, aș spune, scorul de 21, virgulă... Noi am avut 21,4. Doamna Alexandrescu a obținut un scor de 21,9, dar clasarea pe locul doi, într-adevăr, nu s-a întâmplat. Explicația, în acest caz, singura pe care o pot găsi rezonabilă, ține tot de acest nivel de prezență și de demobilizare a alegătorilor. Altfel spus, doamna Anca Alexandrescu a avut alegători mai mobilizați decât domnul Băluță și, conform cercetărilor anterioare, el performa foarte bine pe prezențe foarte mari, dar n-a avut alegători la fel de angajați, la fel de atașați, la fel de mobilizați”, a explicat el.

Ștefureac a făcut și un profil al alegătorilor pentru principalii candidați la alegerile pentru Primăria Capitalei.

„În ceea ce privește ce-l privește pe domnul Ciucu, sigur a avut, haideți să spunem, un tip de electorat de centru-dreapta, care de regulă poate vota mai mult, un tip de alegători cu venituri medii - mari, un tip de alegători cu o educație medie spre superioară. Aici s-a plasat. Cam așa putem să descriem alegătorii domnului Ciucu: alegători mobilizați, alegători foarte mobilizați și așa se explică. Încă o dată, avem date foarte concrete, cele din sectorul șase, de exemplu, unde cei mai loialiști, cei mai atașați alegători au venit și în numărul cel mai mare la vot”, a sps el.

„Din această perspectivă, doamna Alexandrescu a avut o performanță electorală la aceste alegeri locale, pentru că a intrat perfect în bazinul electoral al AUR, confirmat în ultimul an la toate rândurile de alegeri. Și când spun acest lucru mă refer la faptul că, în București, AUR are un bazin confirmat electoral de aproximativ 25%. Doamna Anca Alexandrescu, cu un scor de 21,9 rotunjit - 22%, se încadrează perfect în acest bazin al votanților AUR deja stabilizat în București”, a spus Ștefureac.

El a adăuga că o parte din acești alegători votau în trecut cu PSD.

„Acum s-au mutat înspre AUR. Dacă ne uităm pe acea hartă celebră, vedem că acolo unde PSD, acolo unde doamna Firea lua masiv voturi, unde erau fiefurile, să spunem, pe București, acum acele fiefuri au devenit mai degrabă fiefuri ale AUR și au fost confirmate la vot de doamna Anca Alexandrescu”, a explicat el.

În opinia sa, cel mai mare eșec la aceste alegeri a fost înregistrat de candidatul USR Cătălin Drulă.

„Pe noi, cel puțin pe mine personal și pe colegii mei de la INSCOP Research nu ne-a surprins, dar a fost un dezastru electoral pentru candidatul USR, având în vedere faptul că, încă o dată, candidatul susținut de acest partid, mă refer la Nicușor Dan, a obținut aproape jumătate din voturile bucureștenilor. Un an și jumătate mai târziu, pe aceeași linie, cu aceeași comunicare, cu același slogan, cu diverse asocieri, am ajuns la un scor de 13,9%.

Încă din debutul campaniei, domnul Drulă nu a performant, adică scorul domniei sale a fost de aproximativ 13% în debutul campaniei, atât în măsurătorile noastre, cât și măsurătorile interne ale partidului. Nu cred că această campanie ar fi putut ajuta foarte mult. Poate, repet, ca o scuză pentru pentru domnul Drulă, poate să intervină și această situație particulară a faptului că în această campanie au candidat doi primari de sector, ambii cu realizări, dintre care unul chiar a reușit niște lucruri în sectorul din care a provenit și nu a fost atât de politic. Acest lucru, sigur, a funcționat în defavoarea domnului Drulă și de aceea spun că în această campanie nu ar fi putut să facă mai mult”, a spus Ștefureac.

În ceea ce-l privește pe candidatul PSD, „domnul Băluță a încercat o campanie, să spunem, de asociere parțială cu PSD, dar, în același timp, am văzut lideri PSD care au devenit oarecum vizibili în această campanie, împrietenindu-se brusc cu contracandidați cu care, mă rog, de regulă, nu se înțelegeau. Toate aceste lucruri au creat o dificultate evidentă PSD și candidatului, iar clasarea pe locul trei în această competiție, sigur, la o distanță mică, e adevărat, dar în final acesta este clasamentul, nu a ajutat partidul, mai ales. Și în acest context politic mai larg, cu o coaliție complicată, poate PSD a fost cumva salvat de succesul domnului Ciolacu de la Buzău”, a mai spus Ștefureac.

