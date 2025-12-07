Live TV

Alegeri București 2025. Ciprian Ciucu: „Diferența mare dintre mine și locul doi mă surprinde, nu mă surprinde clasamentul"

FED INVITAT CIPRIAN CIUCU 071225 EMBD11_75698
Alegeri București 2025. Ciprian Ciucu: „Diferența mare dintre mine și locul doi mă surprinde, nu mă surprinde clasamentul"

Ciprian Ciucu a declarat în direct la Digi24 că se aștepta să câștige alegerile locale parțiale din București și ca Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR, să se claseze pe locul al doilea. Potrivit numărătorii oficiale, candidatul PNL, Ciprian Ciucu, a câștigat cursa pentru Primăria Capitalei. 

Potrivit numărătorii oficiale, Ciprian Ciucu a obținut peste 205.000 de voturi (36%), la o distanță de aproximativ 80.000 de voturi față de candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu.

Alexandrescu a obținut, însă, cu 8.000 de voturi mai mult decât candidatul PSD, Daniel Băluță (date furnizate la ora publicării articolului). Detalii, aici.

„Ușor mă surprinde, sunt sondaje pe care le-am făcut de-a lungul timpului. PNL, într-adevăr, a greșit în trecut cu sondajele, dar de când a venit domnul Ilie Bolojan în conducerea partidului niciodată nu am mințit și nu vom minți cu sondajele. Diferența mare de voturi dintre mine și locul 2 mă surprinde, nu mă surprinde clasamentul, adică ordinea”, a declarat Ciprian Ciucu, în direct la Digi24.

Ciucu susține că s-a bazat „pe cercetări sociologice reale” care arătau că va câștiga Primăria Capitalei, în timp ce contracandidatul de la PSD, Daniel Băluță, se va clasa pe al treilea loc.

„Îmi iau de acum un angajament, nu o să mint cu sondaje. În cel mai rău caz, dacă nu îți convin sondaje, nu le publici, dar nu e ok, că și-au pierdut oamenii încrederea. Sunt și alte modalități de a evita o înfrângere decât să prezinți sondaje false. Îmi doresc un nou început și pentru partidul meu, în ceea ce privește comportamentul politic”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
