Au început să apară primele rezultate oficiale ale votului pentru Primăria Capitalei, comunicate de Biroul Electoral.

ACTUALIZARE 22:09 Potrivit datelor centralizate după numărarea a 25% din procesele-verbale, situația voturilor stă astfel:

Ciprian Ciucu - 35.991 voturi

Daniel Băluță - 24.676 voturi

Anca Alexandrescu - 28.857 voturi

Cătălin Drulă - 15.005 voturi

Ana Ciceală - 6.676 voturi

ACTUALIZARE 22:00 Potrivit datelor centralizate după numărarea a 12,57% din procesele-verbale, situația voturilor stă astfel:

Ciprian Ciucu - 14.385 voturi

Daniel Băluță - 10.864 voturi

Anca Alexandrescu - 13.068 voturi

Cătălin Drulă - 6.460 voturi

Ana Ciceală - 2.796 voturi

Potrivit datelor centralizate până în acest moment, situația voturilor stă astfel, după numărarea a 5,4% din procesele-verbale:

Ciprian Ciucu - 3.887 voturi

Daniel Băluță - 3.139 voturi

Anca Alexandrescu - 4.134 voturi

Cătălin Drulă - 1.786 voturi

Ana Ciceală - 812 voturi

Editor : Redacția Digi24