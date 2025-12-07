Live TV

News Alert Primele rezultate oficiale alegeri București 2025. A început centralizarea voturilor

Data actualizării: Data publicării:
biletin vot locale bucuresti
Proces electoral pentru alegerea primarului general al capitalei la o secție de votare din București, 7 decembrie 2025. Inquam Photos / George Călin

Au început să apară primele rezultate oficiale ale votului pentru Primăria Capitalei, comunicate de Biroul Electoral.

Rezultatele în timp real pot fi urmărite aici.

ACTUALIZARE 22:09 Potrivit datelor centralizate după numărarea a 25% din procesele-verbale, situația voturilor stă astfel:

Ciprian Ciucu - 35.991 voturi

Daniel Băluță - 24.676 voturi

Anca Alexandrescu - 28.857 voturi

Cătălin Drulă - 15.005 voturi

Ana Ciceală - 6.676 voturi

ACTUALIZARE 22:00 Potrivit datelor centralizate după numărarea a 12,57% din procesele-verbale, situația voturilor stă astfel:

Ciprian Ciucu - 14.385 voturi

Daniel Băluță - 10.864 voturi

Anca Alexandrescu - 13.068 voturi

Cătălin Drulă - 6.460 voturi

Ana Ciceală - 2.796 voturi

------------

Potrivit datelor centralizate până în acest moment, situația voturilor stă astfel, după numărarea a 5,4% din procesele-verbale:

Ciprian Ciucu - 3.887 voturi

Daniel Băluță - 3.139 voturi

Anca Alexandrescu - 4.134 voturi

Cătălin Drulă - 1.786 voturi

Ana Ciceală - 812 voturi

Citește și: Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Diferență de 6 procente între primele două locuri, cum arată clasamentul

Editor : Redacția Digi24

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
1
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
Dmitri Medvedev
3
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
4
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
paradă militară a talibanilor în Afghanistan
5
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung...
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
Digi Sport
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
N23 DECLARATII AUR ALEXANDRESCU SIMION EXIT POLL VO 071225_02374
Alegeri București 2025. George Simion: „Democrația a fost călcată în picioare”. Reacția liderului AUR după închiderea urnelor
stampila vot locale bucuresti
Sondaj INSCOP rezultate alegeri București 2025. Ciprian Ciucu îl devansează clar pe Daniel Băluță. Cum stau ceilalți candidați
un barbat introduce buletine de vot in urna
Rezultate exit-poll alegeri București 2025. Digi24.ro prezintă primele estimări după închiderea urnelor de votare
EDL BALUTA DUPA EXIT POLL 071225_00071
Daniel Băluță: „Rezultatul este unul neconcludent”. Primele declarații după închiderea urnelor
VOT_DRULA_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alegeri București 2025. Cătălin Drulă: „Avem nevoie de o reformă a votului în România”. Apel înainte de închiderea urnelor
Recomandările redacţiei
N23 DECLARATII CIUCU EXIT POLL VO 071225_03427
Alegeri București 2025. Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după...
N21 ALEXANDREASCA DUPA EXIT POLL-SINCRON 071225_00061
Alegeri București 2025. Anca Alexandrescu, după rezultatul exit-poll...
EDL DRULA EXIT POLL 071225_00415
Alegeri București 2025. Cătălin Drulă, primele declarații după...
FED DECLARATII CICIALA SENS 071225 R8_48308
Ana Ciceală, după rezultatele exit-poll: Mesajul nostru a fost auzit...
Ultimele știri
Autoritățile moldovene au confiscat criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari. Banii, destinați rețelelor proruse
Peste 230.000 de litri de apă distribuiți duminică în Prahova și Dâmbovița. IGSU: Nu consumați apa de la robinet
„Dragi prieteni americani, Europa este cel mai apropiat aliat al vostru”. Postarea care a bătut recordurile pe Internet în 24 de ore
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii se pregătesc pentru un moment de cotitură major. Mercur în Scorpion și Saturn în Pești se aliniază...
Cancan
Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc
Fanatik.ro
Rezultate parțiale București 2025. Exit Poll și primele date oficiale BEC. Cine e noul primar și marele învins
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu apa caldă în București după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Se va ieftini...
Adevărul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Playtech
Taxă nouă la impozitul pe casă din 2026: cine sunt proprietarii vizați
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri. Și Lautaro s-a implicat”
Pro FM
Camila Cabello, mai îndrăzneață de când s-a cuplat cu un miliardar. A pozat în costum de baie, pregătită de o...
Film Now
Richard Gere, despre cel mai controversat moment din carieră. Ce a spus despre interdicția de a merge la gala...
Adevarul
Cine a fost ultimul român condamnat la moarte în epoca Ceaușescu și cum a ajuns în fața plutonului de execuţie
Newsweek
Nou ajutor la pensie de sărbători pentru toți pensionarii. Documentele, trimise. Unii iau și 10.000 lei bonus
Digi FM
A murit înghețată pe cel mai înalt vârf din Austria, după ce a fost abandonată de iubit. Momente-cheie...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
A cucerit publicul alături de Simon Baker în Mentalistul. Cum arată și ce face azi actrița care a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă