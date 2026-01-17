Live TV

Pompierii din Dolj au intervenit, sâmbătă după amiază, pentru salvarea unui copil de cinci ani, care a căzut în apă în parcul Nicolae Romanescudin Craiova. Conform primelor informaţii, un adult a intrat în lac, a reușit să-l prindă pe copil, însă cei doi n-au mai putut ieşi la mal. Ulterior, o a treia persoană a intervenit pentru a-i ajuta.

 

S-a intervenit în parcul Nicolae Romanescu pentru scoaterea unui copil de aproximativ cinci ani căzut în apă la o distanţă de 10 metri de mal. S-a intervenit cu un echipaj SMURD şi o ambarcaţiune. Din primele informaţii, în apă ar fi intrat după copil un adult care îl ţinea în braţe şi nu putea ieşi la mal”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

Ei au precizat că în apă ar mai fi intrat un adult pentru a ajuta cele două persoane.

Pompierii au reuşit scoaterea, în siguranță, din apă a celor trei persoane. Acestea au fost predate cadrelor medicale pentru evaluarea stării de sănătate.

Tot în Craiova, la sfârșitul anului trecut, un bărbat care încerca să scape de o haită de câini a fost salvat de jandarmi, după ce a căzut într-un lac dintr-un parc din oraș și nu a mai reușit să iasă din apă, având un picior blocat în nămol și ramuri. Jandarmii au fost alertați prin apel la 112 chiar de către victimă. 

