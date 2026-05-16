Zgomot în Centrul Vechi: Primăria Capitalei spune că 50 de localuri au ignorat avertismentele Poliției Locale. Amenzile au continuat

Primăria Capitalei a transmis că 50 de localuri din Centrul Vechi au ignorat avertismentele Poliției Locale a Municipiului București, continuând să dea muzica la volum ridicat, chiar și după amenzi repetate, iar controalele au continuat și vineri seară.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a PMB, „angajaţii a 7 din cele 50 de localuri din Centrul Vechi au decis să nu respecte avertismentul celor Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti nici după amenzi repetate”.

Primăria Capitalei susține că localurile au continuat să încalce regulile, iar echipajele au revenit în teren pentru noi verificări.

„Le mulțumim celor care au înțeles să respecte legea și să-i respecte pe locuitori. În seara aceasta vor fi din nou controale. Punem Bucureștiul la punct!”, a transmis instituția.

