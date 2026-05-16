De ce gripa poate deveni mortală în timpul sarcinii. Descoperirea făcută de cercetători

Data publicării:
Gravidă
O echipă de cercetători din Australia a identificat o reacţie exagerată a sistemului imunitar drept factor-cheie al complicaţiilor gripale care pun viaţa în pericol în timpul sarcinii, oferind o potenţială nouă ţintă terapeutică în perspectiva sezonului gripal din timpul iernii australe, transmite sâmbătă agenţia Xinhua, scrie Agerpres.

În timp ce, la majoritatea oamenilor, gripa se limitează de obicei la căile respiratorii superioare, studiul arată că, în timpul sarcinii, răspunsul imunitar intensificat poate să perturbe funcţia vasculară, amplificând riscurile atât pentru mamă, cât şi pentru făt, potrivit unui comunicat al Institutului Regal de Tehnologie din Melbourne (RMIT).

Cercetătorii au identificat în sistemul imunitar un senzor viral, cunoscut sub numele de TLR7, care poate deveni hiperactiv în timpul sarcinii, amplificând inflamaţia şi răspândind boala dincolo de tractul respirator, în fluxul sanguin, se precizează în comunicat.

Blocarea TLR7 ar putea ajuta la protejarea fătului aflat în perioada de dezvoltare, împiedicând placenta să se inflameze excesiv în timpul infecţiei gripale, potrivit studiului publicat în jurnalul ştiinţific Science Advances.

Aceste constatări „schimbă înţelegerea modului în care virusurile respiratorii afectează sarcina, arătând că efectele negative nu sunt cauzate de virusul care ajunge direct la făt, ci de o reacţie imunitară maternă hiperactivă, care perturbă funcţia vasculară”, a declarat autoarea principală a studiului, Stella Liong, de la Şcoala de Sănătate şi Ştiinţe Biomedicale din cadrul RMIT.

Studiul subliniază, de asemenea, importanţa vaccinării, care, potrivit experţilor, rămâne cea mai eficientă metodă de protecţie împotriva gripei severe în timpul sarcinii.

