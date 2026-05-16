Un bărbat din Târgoviște a spart într-o săptămână 11 taxiuri, din care a furat bani și telefoane

Un bărbat din judeţul Dâmboviţa este cercetat pentru 11 fapte de furt calificat, ţintele sale fiind autovehiculele în regim taxi parcate, de unde fura sume de bani şi telefoane mobile.

Spargerile au avut loc, potrivit poliţiştilor care anchetează acest caz, pe raza municipiului Târgovişte, săptămâna trecută, principalul suspect fiind un bărbat de 39 de ani.

„Cercetările au reliefat faptul că, în perioada 4-10 mai a.c., bărbatul, prin spargerea geamurilor laterale ale mai multor autoturisme utilizate în regim taxi, ce se aflau parcate în municipiul Târgovişte, ar fi sustras 5 telefoane şi mai multe sume de bani, cuprinse între 50 şi 1.000 de lei", informează sâmbătă oficialii Poliţiei judeţene Dâmboviţa, citați de News.ro.

Bărbatul este suspectat de comiterea a 11 astfel de furturi.

Suspectul este reţinut şi va fi prezentat magistraţilor pentru dispunerea unei măsuri preventive. Poliţiştii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale.

