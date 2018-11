BASCHET. CSM Oradea a suferit o înfrângere în Germania, în FIBA Europe Cup

CSM CSU Oradea s-a întors fără victorie din Germania, unde a susţinut aseară primul meci din returul grupei A a FIBA Europe Cup. Campioana României a cedat cu 82-91 partida de pe terenul formaţiei s.Oliver Würzburg, echipă pe care a condus-o aproape trei sferturi.

După primele 10 minute, CSM CSU conducea cu 15-6 și a rămas la conducere la jumătatea confruntării.

"Consider că a fost un meci foarte bun pentru ambele echipe. Probabil echipa din Würzburg nu a fost foarte focusată la începutul meciului. Noi am început mai bine, dar nu cred că am strălucit. Ţinând cont de faptul că gazdele au evoluat modest în primele zece minute, sunt de părere că trebuia să ne desprindem la o diferență mai mare", a spus Cristian Achim, antrenorul CSM CSU Oradea.

Pauza mare s-a dovedit un sfetnic bun pentru nemţi. Gazdele au trecut la conducerea în ultimele secunde ale celui de-al treilea sfert și nu a mai cedat până la final.

„Am făcut o treabă excelentă în defensivă pe parcursul primului sfert. Pe urmă nu am repetat acest lucru, dovadă că am încasat 85 puncte în 30 minute. Sigur că adversarii noștri au fost ajutați foarte mult de procentajul de 50% consemnat la aruncările de trei puncte", consideră antrenorul CSM CSU Oradea.

După patru etape jucate în FIBA Europe Cup, Oradea se situează pe locul al treilea în grupă. Miercuri, în următoarea rundă, CSM va primi vizita olandezilor de la ZZ Leiden.

Redactor: Nicolae Mihalcea

Etichete:

,

,

,

,