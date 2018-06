Școala Internațională, un an în Oradea

Eveniment la singura școală acreditată Cambridge din Oradea: cei 16 elevi, înscriși la grădiniță și la școala primară, au absolvit primul an la International School of Oradea. Cu profesori vorbitori nativi de limba engleză, unitatea de învățământ îi încurajează pe cei mici să se dezvolte și să învețe jucându-se. Însă, taxele nu sunt deloc mici: între 3500 și 4900 de euro pentru un singur an.

Şcoala Internaţională din Oradea a luat fiinţă acum un an, printr-o colaborare între Fundaţia Lumina şi administraţia locală, prin Agenţia de Dezvoltare Locală. Conform municipalităţii, înfiinţarea unei asemenea şcoli era necesară, dată fiind dezvoltarea economică a oraşului.

"Am început cu două grupe pe an, grădiniţă şi şcoală primară, iar pentru anul viitor vom creşte numărul grupelor la patru pe an, Vom extinde numărul elevilor, astfel încât în trei ani să avem toţi anii de şcoală primară", spune Ahmet Dundar, directorul International School of Oradea.

"Am gândit acest parteneriat tocmai ca să venim cu ceva în plus pentru cei care decid să vină din altă parte în Oradea şi să nu existe acest disconfort în cazul familiilor care se mută aici la noi, în Oradea", spune Alina Silaghi, directorul Agenției de Dezvoltare Locală Oradea.

În primul an 16 copii au urmat cursurile grădiniței și cele ale ciclului primar la International School of Oradea. Au ca profesori vorbitori nativi de limba engleză, asistați de dascăli români. Cadrele didactice îi încurajează pe elevi să fie curioși la tot ce se întâmplă în jurul lor și să învețe prin joacă.

"Noi încurajăm copiii să fie curioși și îndrăzneţi, să exploreze lucruri și să lucreze în echipă de la vârste fragede, asta cred că e diferența. (n.r. - între sistemul clasic și cel al ISO)", spune Catherine Meyrick, profesoară.

Şcoala Internațională de la Oradea este cea de-a doua din ţară fondată de Fundația Lumina, după cea de la București.

"La aniversarea de un an constatăm că s-au făcut lucruri minunate, proiecte extraordinare și, cu siguranță, pornim în cel de-al doilea an al Școlii Internaționale de aici, din Oradea, deja cu un palmares și ne bucură lucrul acesta", a declarat Mihaela Florescu, din cadrul Fundației Lumina.

Instituția a reușit să obțină anul acesta certificarea Cambridge.

"Să obținem certificarea Cambridge a fost ca o surpriză chiar și pentru noi; nu ne-am așteptat să o obținem atât de repede, dar suntem mândri de asta. Acum suntem mult mai încrezători pentru ce va urma în următorii ani", a spus directorul International School of Oradea.

Taxele pentru un an de grădiniță sunt cuprinse între 3500 și 4800 de euro, iar un an de școală primară costă 4900 de euro.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Norbert Hegedus