Siegfried Mureșan, cea mai recentă nominalizare pentru funcția de premier făcută de către Nicușor Dan, a obținut doar 182 de voturi din cele 233 necesare pentru a fi învestit, prin urmare, nu a trecut de votul de încredere în Parlament. Digi24.ro a vorbit cu un fost președinte al CCR și un fost judecător de la Curte pentru a afla ce trebuie să facă liderul de la Cotroceni în continuare.

De la demiterea Guvernului Bolojan prin voturile PSD și AUR, președintele Nicușor Dan a făcut mai multe nominalizări pentru viitorul premier.

Primul dintre cei nominalizați, europarlamentarul Eugen Tomac, a refuzat să mai meargă în fața Parlamentului, după ce a constatat că nu poate aduna o majoritate în jurul său.

O a doua nominalizare, în persoana liberalului Veștea, a mers în fața plenului reunit. Calculele din culise a celor din PNL care s-au opus deciziei oficiale a partidului și au coalizat cu PSD au fost date peste cap de realitatea din plen.

Nici potențialul guvern Veștea nu a adunat numărul minim de voturi necesare pentru a trece, 233.

Președintele a încercat, cel mai recent, prin nominalizarea lui Siegfried Mureșan, să rezolve criza parlamentară. După votul de astăzi, nici candidatul susținut de către coaliția PNL-USR-UDMR nu a reușit să obțină cele 233 de voturi.

Fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, a declarat în exclusivitate pentru Digi24.ro că șeful statului nu este obligat să dizolve Parlamentul după acest nou eșec.

„Președintele nu este obligat să dizolve Parlamentul, în Constituție scrie „Poate”. Prin urmare, șeful statului poate numi în continuare un număr nedefinit de candidați, până când unul dintre aceștia reușește să adune majoritatea necesară”, a declarat Augustin Zegrean, fost președinte al CCR.

La rândul său, Petre Lăzăroiu, fost judecător al Curții Constituționale, a declarat că chiar în timpul mandatului său la Curte s-a judecat o speță care clarifică această situație.

„Președintele nu este obligat să dizolve Parlamentul. În Legea Supremă se specifică clar că „După al doilea vot, acesta „POATE” , nu înseamnă că este și obligat. Ar însemna să ne batem joc de Constituție să-l obligăm pe Nicușor Dan să dizolve Parlamentul.

Acesta a mai adăugat că din evenimentele recente se poate observa că șeful statului a făcut tot ce a putut, din punct de vedere constituțional, să rezolve criza politică.

„Nu a avut cum, deci nu putem să spunem că a derapat de la Constituție. Alegerile anticipate mai înseamnă încă 90 de zile de azi incolo, ne apucă Crăciunul și tot nu avem Guvern”

Lăzăroiu a mai explicat și cum se interpretează Legea Supremă în acest caz:

„El trebuie să demonstreze că a făcut tot ce-i stă putere și n-a putut. Ar fi o mare pierdere să declanșeze acum alegeri anticipate. Curtea a dat niște decizii, printre care și una prin care spune că cei interesați pot veni cu o sesizare, dacă președintele face nominalizări neserioase. Or, nominalizările făcute până acum s-au bazat pe ceea ce au spus partidele”.

Editor : Alexandru Rotaru