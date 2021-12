De ce să alegi un abonament individual de sănătate?

Criza sanitară de la nivel global are un impact important asupra multor aspecte ale vieții cotidiene, schimbând comportamente și priorități, inclusiv legate de sănătate. Ne-am dat seama, poate mai mult ca oricând, că cel mai scump lucru este să nu avem grijă de sănătatea noastră. Pentru a facilita accesul românilor la servicii medicale în scop de prevenție, monitorizare, diagnosticare și tratament, MedLife a lansat abonamentele individuale de sănătate RESPECT pentru adulți și GRIJĂ pentru copii .

De ce să alegi abonamentul medical RESPECT pentru adulți?

Siguranța ta și a celor dragi ție este cea mai importantă! Abonamentele de sănătate RESPECT îți oferă o echipă medicală caldă și zâmbitoare, cei mai buni specialiști în domeniu și aparatură medicală de ultimă generație, de fiecare dată când ai nevoie.

Beneficiile abonamentelor medicale destinate adulților:

Beneficiezi de un set de analize gratuit și acces în peste 200 de puncte de recoltare pentru analize medicale din țară.

Ai discount la servicii medicale și servicii de imagistică, dar și consultații și controale gratuite la medicină generală și medicină internă.

În cazul în care ai simptome specifice infecției cu virusul Sars-CoV-2, beneficiezi de reducere la testarea RT-PCR.

Pentru că sănătatea danturii tale este o prioritate, beneficiezi gratuit de o consultație stomatologică pe an, împreună cu un periaj profesional și un detartraj.

De ce să alegi abonamentul medical GRIJĂ pentru copii?

Grija pentru copilul tău este cea mai importantă din lume. Iar pentru o dezvoltare sănătoasă și armonioasă a celui mic, acesta are nevoie de controale medicale periodice și o supraveghere atentă în fiecare etapă de dezvoltare. Cu abonamentele de sănătate MedLife, câștigi un an cu nopți liniștite și ușoare, pentru că ai alăuturi o echipă medicală atentă și profesionistă, care te ajută să-i oferi protecție copilului de fiecare dată când are nevoie.

Beneficiile abonamentelor medicale destinate copilului tău:

Beneficiezi de sfaturi medicale 24/7 prin linie telefonică, în cazul unei urgențe.

Pentru că prevenția este cea mai importantă armă a unei dezvoltări sănătoase, abonamentele de sănătate MedLife includ un set de analize de laborator gratuit, consultații și controale la pediatrie cu reduceri de până la 50%, discount-uri la schema obligatorie de vaccinare și până la 50% discount la servicii de imagistică.

Oferă grijă celui mic și liniște ție, părinte îngrijorat.

Servicii medicale la cele mai înalte standarde

Cu abonamentele medicale MedLife, beneficiezi de asistență medicală oricând ai nevoie și acces la cei mai buni medici, în sute de clinici, hyperclinici și spitale de pe întreg teritoriul țării. În același timp, ai acces în toate punctele de recoltare MedLife din țară.

Este foarte simplu să oferi respect și grijă celor dragi! Iată 5 pași simpli prin care poți achiziționa abonamente individuale MedLife:

Intri pe www.medlife.ro/shop/abonamente-individuale . Alegi unul dintre cele 4 tipuri de abonamente RESPECT sau unul dintre cele 3 tipuri de abonamente GRIJĂ. Selectezi modul în care vrei să plătești abonamentul: plată trimestrială, semestrială sau anuală. Urmezi procesul online de completare și semnare a contractului. Plătești online.

Sănătatea ta este prioritatea MedLife. De aceea, te sfătuim să faci o programare pentru un control de rutină sau pentru analizele anuale. Astfel, poți preveni afecțiuni ușor de evitat sau poți primi tratament de specialitate, dacă ai nevoie.