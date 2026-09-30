Live TV

Video Kelemen Hunor, în discursul din Parlament: „Societatea nu mai are răbdare cu noi. Reacția va fi pe măsură”

Data actualizării: Data publicării:
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / Tudor Pana
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri, în discursul său de la tribuna Parlamentului, că societatea nu mai are răbdare cu noi iar oamenii şi-au pierdut răbdarea, el arătând că, după 148 de zile, nu sunt în stare să învestească un guvern cu puteri depline şi acest lucru este inacceptabil.

„Nu voi vorbi despre programul de guvernare. Acesta a fost prezentat detaliat în comisie de specialitate şi nu voi vorbi nici despre cabinet. În aceste câteva minute pe care le am la dispoziţie, voi vorbi despre răbdare, responsabilitate şi speranţă. Nu spun o noutate, dar vreau să subliniez încă o dată, societatea nu mai are răbdare cu noi. Oamenii şi-au pierdut răbdarea. După 148 de zile, nu suntem în stare să învestim un guvern cu puteri depline şi acest lucru este inacceptabil”, a spus liderul UDMR în plen.

 „Nu noi avem nevoie de guvern. Nu USR, nu PNL şi nu PSD are nevoie de guvern. România are nevoie de guvern. Omul când îşi pierde răbdarea, când societatea îşi pierde răbdarea, nu mai are încredere în instituţii, nu mai are încredere în politicieni şi îşi ia soarta în propriile mâini, iar reacţia va fi pe măsură. Va alege ceea ce este mai rău pentru ţara noastră, va alege extremele, va alege populismul, va alege ceva care poate arată bine, poate sună bine, dar este ca o poză a deşertului la răsărit, un kitsch politic”, a adăugat preşedintele UDMR.

El a mai arătat că fiecare dintre ei are o responsabilitate care nu poate fi delegată şi nu poate fi refuzată.

„Acum 2 ani am cerut votul oamenilor în programe diferite, dar poate cu un gând comun, să facem ceva bun pentru oameni, să fim raţionali, să oferim soluţii la toate problemele, inclusiv la cele care poate nu au fost create de noi. Şi în loc de raţiune, în loc de guvernare, oferim doar certuri fără sfârşit. Polarizare dusă la extreme, ego-uri supradimensionate şi aruncarea responsabilităţii în curtea celuilalt. Avem doar linii roşii, avem doar aşteptări de la celălalt în loc să fim raţionali", a menţionat Kelemen Hunor.

Potrivit preşedintelui UDMR, marea majoritate a oamenilor, dacă văd un comportament raţional din partea lor, decizii corecte şi măsuri bine dimensionate, acceptă multe şi înţeleg multe.

„Dar când noi oferim doar spectacol, se pierde speranţa. Şi în politică, atunci când omul şi-a pierdut orice speranţă, speranţa că cel care a fost votat de el nu mai lucrează pentru el, în disperare, sigur că va căuta soluţia în altă parte”, a apreciat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a mai spus că cel mai preţios lucru în politică este speranţa şi încrederea.

„Dar se pierd încet, încet. Nu din cauza extraterestrilor, şi nu din cauza forţelor străine, ci din cauza noastră. Ce se va întâmpla astăzi depinde de noi, de fiecare dintre voi”, a transmis liderul UDMR.

El a anunţat că UDMR va vota guvernul şi acest program de guvernare.

Citește și: Nicuşor Dan, în ziua votului: „Sunt şanse bune ca politicienii să fie convinşi să ajungă la un acord care să termine această criză”

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
calin georgescu
1
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
2
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la diplomata de la Atena...
Group of Ukrainian military using a drone to detect enemy positions
3
„Rușii s-au predat în întregime”. Rezultatele operațiunii „Vivaldi”, cea mai mare...
reziduuri de bauxită la rafinăria Aughinish Alumina din Irlanda
4
Țara europeană care alimentează mașinăria de război a Rusiei. Una dintre cele mai mari...
Siegfried Mureșan
5
Scenariul respingerii guvernului Mureșan: PNL ia în calcul să sesizeze CCR dacă Nicușor...
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore înainte a fost la meciul naționalei
Digi Sport
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore înainte a fost la meciul naționalei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan profimedia
Nicuşor Dan, în ziua votului: „Sunt şanse bune ca politicienii să fie convinşi să ajungă la un acord care să termine această criză”
2026-09-30-7898
Grindeanu, atac la adresa PNL și USR: „După alegeri, veți încăpea toți într-un lift. Fără să vă înghesuiți”
2026-09-30-8268
Siegfried Mureșan, înaintea votului de învestitură: Mai puțini parlamentari și secretari de stat. „Zero risipă”
profimedia-0975326545
Diana Șoșoacă a făcut circ în Parlament înaintea votului pentru Siegfried Mureșan. Atac suburban la Ursula von der Leyen
siegfried muresan inquam octav ganea
Kelemen Hunor: Dacă Guvernul Mureșan nu trece, sunt convins că Nicușor Dan va face o nouă desemnare relativ repede
Recomandările redacţiei
2026-09-30-7799
A început votul decisiv pentru guvernul lui Siegfried Mureșan...
george simion si calin georgescu fac declaratii
George Simion: AUR nu va vota niciun guvern până când nu-l eliberați...
perchezitii
Un lider USR Dâmboviţa ar fi implicat în reţeaua care a încercat să...
Flugzeug flydubai Boeing 737 MAX 8, A6-FKA, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, VAE, 26.06.2026 *** flydubai Boeing 737
Un zbor Dubai-Tel Aviv a aterizat în Arabia Saudită după o alertă de...
Ultimele știri
Diana Buzoianu acuză PSD că împiedică formarea Guvernului Mureșan: „Nu mai inventați motive să blocați țara”
Moscova a avertizat oficial NATO că va folosi armele nucleare dacă Alianța va încerca să izoleze o exclavă rusă
Încep lucrările la drumul spre Vulcanii Noroioşi. Marcel Ciolacu anunţă o investiţie de 242 de milioane de lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
VIDEO Imagini cu Presley Gerber, cu doar câteva ore înainte de moarte. Fiul lui Cindy Crawford s-a filmat în...
Cancan
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Fanatik.ro
Cum ajunge echipa lui Curelea la baraj şi scenariul utopic în care se califică direct la Euro! România U21...
editiadedimineata.ro
Cum au transformat susținătorii lui Călin Georgescu un articol Reuters într-o nouă teorie a conspirației
Fanatik.ro
Cele mai importante investiții făcute de Simona Halep din banii câștigați în tenis. Cum și-a construit averea
Adevărul
Autoritățile elvețiene clarifică situația în cazul lui Vlad Băltățeanu. Suspectul nu s-ar fi predat, ci a...
Playtech
Întrebarea la care să nu răspunzi în grabă când ești oprit de Poliție în trafic. Ce recomandă un avocat...
Digi FM
Ce face Ion Lăceanu la 90 de ani. "Omul-orchestră" s-a mutat acum cinci ani la un azil, după moartea soției...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Simona Halep, primele declarații despre viața personală
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
S-au îndrăgostit pe platoul de filmare, iar azi au o familie superbă. Kirsten Dunst și Jesse Plemons, din nou...
Adevarul
Bărbatul din Oradea care l-a plimbat pe Călin Georgescu cu Jaguarul, ultimatum pentru autorități. „Vă arestăm...
Newsweek
Pensii militare: Ministrul Miruță anunță că vârsta de pensionare nu crește. Documentele oficiale îl contrazic
Digi FM
Casa „Barbie” din Marea Britanie se vinde cu 725.000 de lire sterline. Locuința unde până și robinetele sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A ridicat o scândură din podea și a rămas fără cuvinte. Sub casa pe care o renova o aștepta o comoară din 1921
Digi Animal World
Reacția unei femei când un străin i-a oferit 200.000 de dolari pentru câinele ei: „Mulți dintre voi nu...
Film Now
John Goodman, despre gestul generos făcut de Bruce Willis la începutul carierei: „A avut grijă de mine. Îl...
UTV
Nadia Comăneci a defilat la Paris alături de Jane Fonda și Eva Longoria. Sportiva a ales o ținută creată în...