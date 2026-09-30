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Video Diana Buzoianu acuză PSD că împiedică formarea Guvernului Mureșan: „Nu mai inventați motive să blocați țara”

Data actualizării: Data publicării:
15 decembrie 2025. Gyozo Baghiu, Inquam Photos
Inquam Photos / Gyozo Baghiu
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Din articol
„Un guvern cu puteri depline nu este un moft politic”

Diana Buzoianu, propusă pentru funcția de ministru al Mediului în Guvernul Mureșan, a acuzat miercuri PSD că a blocat reformele și a contribuit, alături de AUR, la demiterea fostului Executiv. În discursul susținut în plenul Parlamentului, reprezentanta USR le-a cerut social-democraților să nu mai împiedice instalarea unui guvern cu puteri depline.

Buzoianu a susținut că tensiunile cu PSD au început după ce Executivul a încercat să intervină în companiile care nu aveau rezultate, să elimine unele privilegii și să îmbunătățească serviciile oferite cetățenilor. Aceasta l-a atacat și pe liderul social-democrat Sorin Grindeanu, despre care a afirmat că le-ar fi promis colegilor săi o revenire rapidă la guvernare.

„În guvernul actual, noi ne-am uitat la companiile care nu livrau rezultate, la privilegiile injuste, la serviciile care nu erau prestate către cetățeni. Și atunci a început scandalul cu PSD. A început blocajul cu PSD. Și ați ajuns inclusiv să dărâmați un guvern cu prietenii dumneavoastră de la AUR. Domnul Grindeanu, care e prea preocupat, acum pleacă să dea declarații, probabil, v-a promis tuturor că vă întoarceți în câteva zile la guvernare. Newsflash! Au trecut cinci luni. Ați avut timp și să vă faceți majorități, și să vă faceți jocuri politice, și să vă faceți toate negocierile. Nu ați reușit. Au picat toate”, a afirmat Buzoianu.

„Un guvern cu puteri depline nu este un moft politic”

Ministrul propus al Mediului le-a cerut parlamentarilor PSD să accepte că nu au reușit să formeze o altă majoritate și să nu mai blocheze învestirea noului Executiv.

„Astăzi a venit momentul să recunoașteți că nu mai puteți să blocați o țară întreagă doar pentru că ați promis voi unor baroni locali că, indiferent de situație, voi vă întoarceți în câteva zile la guvernare. Avem de livrat, avem companii de restructurat, avem fonduri europene de atras, SAFE-ul de pus pe drumuri, controale reale de realizat în instituții. Toate aceste lucruri se pot face dacă voi nu mai blocați o țară întreagă. Nu vom ști niciodată costul incompetenței și corupției din ultimii zeci de ani de zile, dar putem să decidem împreună ce facem de acum încolo. Un guvern cu puteri depline nu este un moft politic, este o condiție ca reformele să poată continua. Guvernul Mureșan și miniștrii din fața dumneavoastră ne-am asumat că vom munci pentru România”, a declarat Buzoianu.

Aceasta și-a încheiat intervenția cu o ironie la adresa parlamentarilor PSD și cu un atac la liderul AUR, George Simion: „Nu vă fie frică, nu vă cere nimeni să vă alăturați la muncă. Nu am putea să vă cerem asta. Dar vă cerem măcar să nu mai inventați motive să blocați în continuare, luni de zile, țara aceasta. Cât despre domnul Simion, ați încercat să faceți un discurs un pic mistic, așa, de guru. Nu v-a ieșit, dar mai aveți șansa să încercați”.

Editor : A.D.

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