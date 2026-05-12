Un nou studiu despre Diabetul de tip 2 infirmă ce se știa inițial referitor la cauzele apariției acestei maladii

O nouă cercetare infirmă convingerea de lungă durată potrivit căreia diabetul de tip 2 este cauzat de uzura celulelor, conform unui comunicat emis marţi de Universitatea Ebraică din Ierusalim, citat de agenţia Xinhua.

Un studiu publicat în jurnalul ştiinţific Nature Metabolism relevă că celulele producătoare de insulină au un comportament „eroic” în capacitatea lor de adaptare, ajungând în cele din urmă să se forţeze până la limita rezistenţei.

Prin cartografierea pancreasului uman de la naştere până la bătrâneţe, oamenii de ştiinţă au descoperit că celulele „măresc volumul” producţiei de insulină în mod natural pentru a face faţă îmbătrânirii. La persoanele cu diabet, însă, celulele încearcă să „accelereze” şi mai mult.

Potrivit cercetătorilor, aceste celule nu cedează pur şi simplu, ci încearcă să menţină controlul glicemiei în condiţii de stres prelungit, ceea ce le copleşeşte în cele din urmă funcţia internă.

Această descoperire mută accentul pentru tratamente viitoare de pe înlocuirea celulelor moarte pe „resetarea” celulelor suprasolicitate, existând potenţialul de a stopa afecţiunea înainte ca aceasta să devină permanentă.

