Franţa devine prima ţară din Europa care va deconta medicamentele pentru slăbit

Franţa va începe să deconteze medicamentele pentru slăbit începând cu 15 iunie, a anunţat joi ministrul francez al Sănătăţii, Stéphanie Rist. Prin această decizie, țara devine primul stat european care va acoperi costurile acestor tipuri de tratamente, scrie Euronews.

„Sunt destul de mândră, pentru că suntem prima ţară din Uniunea Europeană care oferă rambursare în regim standard, pe o bază permanentă”, a declarat Rist la televiziunea franceză.

„Oficial, rambursarea va fi stabilită la 65%, dar practic toţi pacienţii vor fi acoperiţi integral, deoarece au comorbidităţi, precum hipertensiune arterială sau diabet”, a precizat ministrul, adăugând că pentru marea majoritate a pacienţilor tratamentul va fi decontat în proporţie de 100%.

Wegovy, produs de gigantul farmaceutic danez Novo Nordisk, şi Mounjaro, dezvoltat de compania Eli Lilly, fac parte din noua generaţie de medicamente pentru slăbit.

Cunoscute drept agonişti ai receptorilor GLP-1 (glucagon-like peptide-1), aceste tratamente ajută la pierderea în greutate prin imitarea unui hormon care reduce pofta de mâncare.

La sfârşitul lunii ianuarie, peste 70.000 de pacienţi urmau tratament cu Mounjaro în Franţa, potrivit estimărilor.

Preţurile ridicate au reprezentat mult timp o problemă pentru accesul la aceste tratamente în întreaga lume, inclusiv în Franţa, unde pacienţii plătesc aproximativ 300 de euro pe lună pentru injecţii.

Terapia este disponibilă în Franţa pe bază de reţetă din 2024, însă până acum nu fusese aprobată pentru decontare prin sistemul naţional de asigurări de sănătate.

În iunie 2025, Franţa a permis tuturor medicilor, şi nu doar specialiştilor precum endocrinologii, să prescrie aceste medicamente.

Potrivit Studiului Naţional Epidemiologic privind Supraponderalitatea şi Obezitatea din 2024, aproximativ 18% din populaţia Franţei, adică aproape 10 milioane de persoane, suferă de obezitate.

La nivelul Uniunii Europene, datele Parlamentului European arată că 51% dintre persoanele cu vârsta de peste 16 ani sunt supraponderale, iar 17% sunt obeze.

Editor : Ș.A.