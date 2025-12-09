Live TV

Când detaliile aparent banale pot schimba diagnosticul

dr cristina radulescu

Cancerele din sfera ORL pot debuta cu simptome discrete, precum răgușeală persistentă, dificultăți la înghițire sau mici leziuni care nu se vindecă. Cum se stabilește diagnosticul și care sunt opțiunile de tratament aflăm de la Dr. Cristina Rădulescu, medic specialist oncologie medicală.

Un cancer din sfera ORL poate afecta cavitatea bucală, faringele, laringele sau sinusurile, iar factorii de risc includ fumatul, alcoolul și infecția cu HPV. Cancerele din sfera ORL sunt tratabile în stadii incipiente, însă depistarea precoce depinde de atenția acordată simptomelor aparent banale. Un tratament pentru cancer este stabilit numai după evaluarea completă prin endoscopie, imagistică și biopsie.

Tratamentul pentru cancer în sfera ORL este de regulă multimodal și poate combina chirurgia, radioterapia și chimioterapia, în funcție de localizare și extensie. Pentru unele cancere din sfera ORL, tehnicile laser sau chirurgia robotică oferă rezultate mai bune funcționale. Radioterapia modernă, adaptată volumelor țintă, reduce toxicitatea și crește șansele de control local.

