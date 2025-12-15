Live TV

A fost diagnosticat cu trei boli grave. Cum a fost tratat un bărbat

La 67 de ani, Filip a primit o veste îngrijorătoare, în urma unei radiografii pulmonare de rutină: era suspect de cancer la plămâni. La început, bărbatul a fost afectat și demoralizat, dar, cu sprijin din partea familiei, s-a mobilizat și a căutat soluții.

La recomandarea unei cunoștințe, s-a programat pentru consultație la Dr. Mihnea Orghidan, medic primar chirurgie toracică la Spitalul Clinic SANADOR. Specialistul i-a recomandat efectuarea unei bronhoscopii, care avea să confirme diagnosticul de cancer pulmonar. Din fericire, afecțiunea fusese depistată din timp, iar tratamentul chirurgical a avut viză curativă, fără să fie necesare și urmarea altor terapii oncologice.

Dr. Mihnea Orghidan a realizat cu succes o intervenție de lobectomie superioară dreaptă, îndepărtând lobul pulmonar afectat de cancer. Filip s-a recuperat în scurt timp și a fost foarte mulțumit de rezultatul tratamentului. Totul a decurs foarte bine, până când, la un control postoperator, pacientul a primit un nou diagnostic grav: cancer renal.

Vestea bună a fost că și de această dată, boala se afla într-un stadiu incipient, iar tratamentul chirurgical a fost suficient pentru asigurarea rezultatelor dorite. Pentru tratament, Filip a ales să vină tot la SANADOR. El s-a programat pentru operație la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urolog, coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR. Conf. Dr. Constantin Gîngu i-a efectuat o nefrectomie, realizată minim invaziv – prin rezecție parțială a rinichiului drept afectat, cu păstrarea funcției renale.

Provocările cu care s-a confruntat Filip nu s-au oprit însă aici. La doar doi ani după prima operație, bărbatul s-a întors de urgență la Dr. Mihnea Orghidan, după ce a început să tușească cu sânge. La recomandarea medicului, a efectuat o bronhoscopie cu biopsie, investigații care au arătat o recidivă tumorală la nivelul bronșiei lobare superioare drepte.

Având în vedere starea generală de sănătate a pacientului și rezultatele investigațiilor, comisia oncologică multidisciplinară de la Centrul Oncologic SANADOR a recomandat tratament chirurgical printr-o intervenție deosebit de complexă: o rezecție de bont cu bronho-anastomoză, pentru îndepărtarea bronșiei afectate de cancer, cu păstrarea intactă a parenchimului pulmonar, astfel încât funcția respiratorie să nu fie prea mult redusă.

Din echipa medicală care a realizat cu succes această operație de mare complexitate au făcut parte Dr. Mihnea Orghidan, Prof. Dr. Ioan Cordoș, medic primar chirurgie toracică, Dr. Mihaela Codreși, medic primar chirurgie toracică și Conf. Dr. Radu Stoica, medic primar anestezie și terapie intensivă la Spitalul Clinic SANADOR.
După intervenție, Filip a fost externat la o săptămână, iar în prezent se simte foarte bine, poate să respire fără probleme, iar investigațiile de control au arătat reușita tratamentului.
La Spitalul Clinic SANADOR, intervențiile chirurgicale sunt realizate într-unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii din România, cu sprijinul specialiștilor Secției ATI de categoria I, care asigură asistență medicală avansată la cele mai înalte standarde.

La SANADOR, abordarea medicală este una integrată și multidisciplinară, astfel încât pacienții au acces la toate serviciile necesare, de la consultații, la investigații avansate și metode moderne de tratament, în funcție de nevoile fiecăruia, pentru gestionarea corectă a diferitelor afecțiuni.

La Centrul Oncologic SANADOR, pacienții beneficiază de acces la Tumor Board – comisia oncologică multidisciplinară – care indică planul terapeutic personalizat, adaptat nevoilor de tratament ale fiecărui pacient în parte. Conform indicației stabilite, pacienții pot beneficia de proceduri oncologice moderne, în completarea tratamentului chirurgical.

