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Controalele care pot descoperi din timp probleme cu impact asupra fertilității

Data publicării:
Catalin_Herghelegiu
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Fertilitatea poate fi influențată de afecțiuni care evoluează ani întregi cu simptome discrete sau chiar fără semne evidente. De aceea, controalele ginecologice sunt utile nu doar când apare o problemă, ci și pentru depistarea timpurie a unor cauze tratabile. Despre rolul controalelor ginecologice în prevenirea infertilității aflăm mai mult de la Dr. Cătălin Herghelegiu, medic primar obstetrică-ginecologie.

În multe situații, infertilitatea este legată de tulburări de ovulație, endometrioză, fibroame, polipi, infecții sau modificări ale trompelor uterine. Unele dintre aceste cauze pot fi suspectate în urma istoricului menstrual, a durerilor pelvine, a sângerărilor anormale sau a unor episoade inflamatorii. În infertilitatea de cuplu, evaluarea trebuie să includă ambii parteneri, pentru că factorii feminini și masculini se pot asocia. Consultul la timp poate scurta drumul către diagnostic și poate evita întârzieri importante.

Un instrument important în această evaluare este ecografia transvaginală, care permite examinarea uterului, a endometrului și a ovarelor. Prin ecografia transvaginală pot fi observate fibroame, chisturi ovariene, polipi sau semne care orientează către alte afecțiuni ginecologice. Investigația poate oferi și informații despre rezerva ovariană, prin numărul foliculilor antrali, atunci când este relevant. Rezultatele trebuie interpretate împreună cu analizele și cu istoricul pacientei, nu izolat.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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