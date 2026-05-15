Scrisoare către Ursula von der Leyen: Gabriela Firea propune un Fond European pentru fertilitate

Gabriela Firea. Foto: Facebook

Eurodeputata PSD Gabriela Firea i-a transmis o scrisoare președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, în care solicită analizarea posibilității înființării unui Fond European dedicat accesului la tratamente de fertilitate, în contextul declinului demografic accentuat din Uniunea Europeană.

„Europa se confruntă în prezent cu un declin demografic accelerat, caracterizat printr-o scădere semnificativă a ratei natalității, o reducere a populației în câmpul muncii și o proporție tot mai mare de cetățeni vârstnici”, arată Gabriela Firea în documentul transmis de PSD.

Potrivit acesteia, „rata totală de fertilitate în Europa a scăzut la aproximativ 1,34 în 2024”, iar accesul la tratamente, inclusiv la fertilizarea in vitro, „rămâne limitat din cauza costurilor ridicate și a lipsei unor mecanisme de finanțare adecvate”.

„Măsurile menite să crească rata natalității și să asigure accesul egal la tratamentele pentru infertilitate ar trebui considerate o prioritate strategică la nivel european”, subliniază eurodeputata, care precizează că, în calitate de membră a Parlamentului European și a Comisiei FEMM, este „profund angajată în apărarea drepturilor femeilor”.

Gabriela Firea propune, prin scrisoare, „analizarea posibilității de a înființa un Fond European dedicat accesului la tratamente de fertilitate, competitivității și rezilienței demografice”.

Concret, fondul ar putea asigura „sprijin financiar pentru cuplurile afectate de infertilitate, inclusiv cofinanțarea procedurilor de fertilizare in vitro”, reducerea inegalităților între statele membre în privința accesului la tratamente, dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de îngrijire a copiilor și elaborarea unei metodologii pentru evaluarea impactului tendințelor demografice asupra competitivității.

„Un astfel de mecanism european reprezintă un răspuns concret și adecvat la una dintre cele mai mari provocări structurale cu care se confruntă Europa astăzi - declinul demografic accentuat”, mai afirmă Gabriela Firea în scrisoare.

Scrisoarea este co-semnată de mai mulți eurodeputați ai PSD: Dragoș Benea, Gheorghe Cârciu, Andi Cristea, Vasile Dîncu, Maria Grapini, Claudiu Manda, Ștefan Mușoiu, Victor Negrescu, Dan Nica și Mihai Tudose.

