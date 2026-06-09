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Etapa hormonală care începe înainte de ultima menstruație

Data publicării:
Dr. Virginia Țârlea

Schimbările hormonale nu apar brusc, ci se instalează treptat, uneori cu ani înainte de oprirea definitivă a menstruației. De aceea, multe femei au simptome variate înainte să înțeleagă exact în ce etapă se află. Despre menopauză și modificările caracteristice acestei etape din viață aflăm mai mult de la Dr. Virginia Țârlea, medic primar obstetrică-ginecologie.

În practica medicală, menopauza este confirmată retrospectiv, după 12 luni consecutive fără menstruație, atunci când nu există o altă cauză. Această etapă este legată de scăderea funcției ovariene și poate fi însoțită de bufeuri, tulburări de somn, uscăciune vaginală, modificări de dispoziție sau dureri articulare. În menopauză, intensitatea simptomelor diferă mult de la o femeie la alta, iar tratamentul se alege în funcție de nevoi și de riscurile individuale. Evaluarea medicală este importantă mai ales când simptomele afectează calitatea vieții sau când apar sângerări după instalarea menopauzei.

Perioada de tranziție poate fi chiar mai greu de înțeles, pentru că menstruațiile nu dispar imediat, ci devin neregulate. În perimenopauză, ciclurile pot fi mai scurte sau mai lungi, fluxul poate varia, iar simptomele pot apărea în valuri. Această etapă nu înseamnă infertilitate completă, motiv pentru care contracepția poate rămâne necesară până la confirmarea menopauzei. O discuție cu medicul ajută la diferențierea modificărilor așteptate de semnele care cer investigații.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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