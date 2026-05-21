Atacuri de panică, depresie & insomnie, afectări ale femeilor la menopauză. Psihiatru: „E un moment bun să își schimbe stilul de viață”

În perioadele de perimenopauză şi menopauză toate femeile se confruntă nu numai cu simptome fizice precum bufeurile de căldură, dureri articulare, creșterea în greutate sau uscăciune la nivelul tegumentelor (vagin, ochi, piele), însă dezechilibrul hormonal care caracterizează această perioadă afectează şi sănătatea psihică. Medicul psihiatrul Eduard Chirulescu, din cadrul Hyperclinicii MedLife Berceni, menționează că femeile trebuie ajutate şi susţinute emoţional în această perioadă pentru că psihicul lor este foarte fragil, situaţie dată de fluctuaţiile hormonale care crează o gamă largă de tulburări: de la cele de dispoziţie, la atacuri de panică, anxietate, până la tulburări depresive majore.

Dezechilibrul hormonal care schimbă complet starea emoțională a femeilor

Chiar dacă este vorba despre un proces natural cu care se vor confrunta toate femeile, perimenopauza continuată cu menopauza este o perioadă în care femeile vor experimenta stări emoţionale intense produse de scăderea de estrogen în special.

„Studiile arată că perimenopauza este o perioadă cu un risc deosebit pentru tulburările de dispoziție, mai accentuat decât în premenopauză sau postmenopauză. Tranziția menopauzală este asociată cu tulburări de dispoziție, inclusiv tulburare depresivă majoră, tulburări anxioase, atacuri de panică, tulburări de concentrare. Estrogenul și progesteronul sunt factori-cheie în fluctuațiile hormonale ale perimenopauzei, iar studiile au demonstrat efectul acestora asupra neurotransmiţătorilor și asupra rețelelor neuronale responsabile de dispoziție.

Pacientele aflate în această perioadă spun adesea că nu se mai recunosc, aşa de mari sunt schimbările şi, din păcate, sunt obligate să le gestioneze pentru că o femeie aflată la perimenopauză şi pe urmă la menopauză se află încă în activitate. Trebuie să meargă la serviciu şi dacă a avut insomnie şi dacă are ceaţă mentală, un simptom des întâlnit în care pacienta are momente în care nu se poate concentra sau uită ce trebuia să facă”, a explicat medicul Eduard Chirulescu.

Insomnia și bufeurile, simptomele care epuizează organismul

Bufeurile de căldură, transpiraţiile nocturne şi insomnia sunt simptome care afectează mult atât starea psihică, cât şi sănătatea la modul general. „Pacientele povestesc că din cauza bufeurilor şi a transpiraţiilor nocturne se trezesc frecvent în timpul nopţii după care de multe ori nu mai adorm. Şi în această situaţie trebuie să facă faţă tuturor activităţilor de a doua zi. Lipsa somnului duce atât la probleme de concentrare, cât şi la afectarea stării psihice. Din punct de vedere medical ştim că nivelurile mai scăzute de estradiol, un tip de estrogen, și nivelurile mai ridicate de hormon foliculostimulant (FSH) conduc la aceste perturbări ale somnului, insomniile apărând şi la paciente care nu au bufeuri, dar faptul că ştim nu ajută foarte mult pacienta.

În general, doamnele ajung la psihiatru atunci când nu mai pot face faţă singure acestor simptome. Când deja au încercat suplimente pe bază de plante, citit înainte de somn, plimbări seara, meditaţie, yoga şi tot ce au mai auzit că poate induce somnul. Toate acestea chiar ajută, dar nu funcţionează pentru toată lumea sau mai bine spus nu sunt suficiente pentru unele paciente. În funcţie de severitatea simptomelor şi modul în care le afectează viaţa, prescriem uneori antidepresive şi medicamente care induc somnul. Uşoare la început şi ţinem legătura cu pacienta care o să ne spună cum se simte. Somnul este foarte important pentru că atunci se produce regenerarea celulară şi ne reglăm emoţional, dar dincolo de asta, somnul insuficient duce la scăderea sistemului imunitar şi expunerea la boli”, subliniază medicul.

Atacuri de panică, anxietate și depresie apărute din senin

Psihiatrul a explicat şi faptul că nu toate pacientele care i se adresează fac legătura între stările lor şi dezechilibrul hormonal. „În viaţa noastră, a tuturor, apar tot felul de situaţii care ne aduc disconfort emoţional, stres. De cele mai multe ori, pacientele aflate în această perioadă a vieţii povestesc anumite aspecte de la serviciu sau din familie care le deranjează şi cred că acestea cauzează stările lor emoţionale pe care nu le mai pot gestiona. Desigur, aceste aspecte nu sunt de neglijat, dar dacă până într-un punct puteau face faţă tuturor provocărilor şi acum nu mai pot, le intreb şi de starea lor hormonală.

Sunt şi paciente care ştiu deja că simptomele au apărut ca urmare a perimenopauzei, de exemplu, dar vor un tratament eficient pentru somn pentru că nu mai fac faţă activităţilor zilnice din cauza insomniei.

Dacă dormi 2-3 ore pe noapte şi acelea cu pauze, e firesc să fii deprimat. Multe femei experimentează anxietate nou apărută sau accentuată, atacuri de panică și depresie, altele au probleme de memorie, uitare și dificultăți de concentrare. Pe lângă schimbările bruşte de dispoziţie, pot apărea accese de furie pe care nu le aveau înainte şi chiar spun că nu ştiu ce se întâmplă cu ele. Aceste transformări îi deranjează şi pe cei din jur şi multe doamne îmi povestesc că nu se simt înţelese de familie sau de colegi şi asta le mâhneşte şi mai tare”, explică dr. Eduard Chirulescu.

Schimbarea stilului de viaţă, parte din tratament

Cele mai multe femei aflate în această perioadă, mai spune medicul, se confruntă şi cu scăderea stimei de sine odată ce apar modificările fizice -cum ar fi creșterea în greutate, riduri mai pronunţate şi diverse afecţiuni ale pielii sau căderea părului etc.

„Aceste modificări pot provoca suferință și pot afecta negativ imaginea și valoarea de sine. Unele paciente se simt bătrâne dintrodată, chiar dacă nu arată aşa. E adevărat, bătrâneţea face parte din viaţă, dar când ele simt că aceasta se instalează brusc, e normal să aibă astfel de gânduri. E nevoie de multă răbdare şi delicateţe din partea celor din jur. Femeile aflate în această perioadă au şi mai mare nevoie de suportul familial, social, la locul de munca, de psihoterapie care să le ajute să înţeleagă că acest proces este unul firesc şi că cel mai probabil îl vor depăşi.

Eu le amintesc şi că acum este momentul să îşi schimbe stilul de viaţă - să reducă sau să renunţe la fumat, cafea, alcool, obiceiuri care pot agrava stările lor, să aibă o alimentaţie cât mai sănătoasă, să facă multă mişcare, să iasă la plimbări în parc, aproape de natură, să îşi găsească pasiuni care să le scoată din această stare şi totodată să le amintească cât de valoroase sunt pentru familiile lor şi societate”, a conchis medicul psihiatru.

