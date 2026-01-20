Intervenția care rezolvă definitiv colicile biliare

Afecțiunile vezicii biliare sunt printre cele mai frecvente cauze de disconfort abdominal și prezentare la medic. Deși multe cazuri au o evoluție benignă, identificarea corectă a situațiilor care necesită intervenție este esențială pentru prevenirea complicațiilor. Despre operația prin care se îndepărtează colecistul aflăm mai mult de la Dr. Răzvan Stavri, medic primar chirurgie generală.

Litiaza biliară reprezintă prezența calculilor în vezica biliară și poate rămâne asimptomatică ani la rând. Atunci când devine simptomatică, litiaza biliară se manifestă frecvent prin colică biliară, adică durere în hipocondrul drept sau epigastru, uneori însoțită de greață și vărsături, mai ales după mese bogate în grăsimi. Complicațiile pot include colecistită acută, pancreatită acută de cauză biliară sau icter obstructiv, situații care impun evaluare urgentă. Ecografia abdominală este, de regulă, investigația de primă intenție, iar tabloul clinic ghidează conduita.

Colecistectomia este tratamentul standard pentru litiaza simptomatică și pentru majoritatea formelor complicate. Prin colecistectomie se îndepărtează vezica biliară, cel mai adesea pe cale laparoscopică, cu recuperare mai rapidă comparativ cu chirurgia deschisă. Indicația de colecistectomie se stabilește individual, ținând cont de frecvența simptomelor, riscul de recurență și comorbidități. După colecistectomie, adaptarea digestivă este în general bună, iar recomandările postoperatorii urmăresc reintegrarea treptată a alimentației și prevenirea disconfortului.

Editor : A.D.V.