Israelul pierde bătălia pentru opinia publică în SUA, consideră vicepreședintele SUA, JD Vance

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat miercuri, într-un interviu în format de podcast cu Joe Rogan, că „în acest moment, Israelul pierde bătălia pentru opinia publică din SUA” relatează Al Jazeera.

El i-a spus podcasterului american Joe Rogan că Israelul este un aliat, dar a recunoscut că această țară încearcă să influențeze politica americană.

„Israelul este un aliat”, a spus Vance, adăugând: „De fapt, sunt doar un om care pledează pentru o relație normală cu o țară normală, bazată pe interese comune”.

Când a fost întrebat insistent despre evaluarea sa privind presupusa influență israeliană asupra Casei Albe, Vance a răspuns: „Încearcă ei să influențeze politica americană? Da.”

Vance a susținut că și alte țări încearcă să facă acest lucru, subliniind că „unele se pricep mai bine la asta decât altele” și adăugând că „Israelul este cu siguranță mai eficient în acest sens decât majoritatea”.

Editor : M.C