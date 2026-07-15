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Grindeanu: Nu am avut niciun fel de înțelegere cu Nicușor Dan. Președintele a fost tot timpul adversarul politic al PSD

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Sorin Grindeanu, la consultările cu partidele parlamentare organizate de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, într-un interviu pentru Gândul.ro, întrebat dacă a existat o înțelegere între partidul său și președintele Nicușor Dan pentru a da jos Guvernul Bolojan, că PSD nu a avut niciodată alianțe polițice cu șeful statului.

„Eu n-am avut niciun fel de înțelegere și PSD-ul nu a avut niciun fel de înțelegere cu Nicușor Dan. Asta este pe scurt o prostie. Noi nu am avut niciodată nici măcar alianțe politice. Nicușor Dan a fost tot timpul adversarul politic al PSD-ului. Eu l-am votat o singură dată în turul doi anul trecut, în rest nu am avut niciun fel de proiecte politice comune”, a declarat Grindeanu, întrebat de o eventuală înțelegere cu Nicușor Dan de a da jos Guvernul Bolojan.

El susține că Ilie Bolojan a guvernat prost, iar acest lucru a dus la decizia PSD de a rupe coaliția.

„PSD-ul a a luat deciziile așa cum am anunțat public cu mult timp înainte. PSD nu a luat decizia pentru că se trăia foarte bine în România și se guverna foarte bine de către Bolojan. În România se guvernează prost, Ilie Bolojan a guvernat prost. La începutul anului trecut, noi am anunțat public că intrăm într-o perioadă de evaluare a participării noastre la guvernare, care se va încheia odată cu votarea bugetului, care s-a votat în aprilie.

La buget a trebuit să blochez lucrările Parlamentului ca domnul Bolojan să accepte pachetul de solidaritate. (...)Și atunci evaluarea membrilor PSD a fost foarte simplă, să nu mire pe nimeni că aproape 98% din cei care au votat au spus nu mai vrem cu acest domn care duce România în cap și care guvernează în acest mod”, a mai spus șeful PSD.

Declarațiile vin in contextul în care fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a insinuat că între social-democrați și Nicușor Dan ar fi existat o înțelegere.

În cadrul unui interviu site-ul Helios, Dragnea a dezvăluit că a fost vizitat de doi membri din conducerea Partidului Social Democrat cu o zi înainte ca partidul să ia decizia de a ieși de la guvernare. 

„Înainte să ia ei decizia politică, istorica decizie politică de a vota dacă ies de la guvernare sau nu - a fost într-o zi de luni. În duminica aia, la mine, au venit doi membri din conducerea PSD-ului. Duminică după-amiază”, a povestit el.

Dragnea a spus că i-a întrebat atunci direct pe cei doi membri PSD care este planul partidului. „Ieșim de la guvernare, după care îl dăm jos pe Bolojan”, a fost răspunsul lor.

I-a întrebat apoi se se întâmplă dacă Bolojan nu poate fi dat jos de la conducerea PNL și rămâne premier interimar. „Nu se va întâmpla asta, pentru că e totul rezolvat. Și cu Nicușor Dan e vorbit, toată lumea...”, a fost răspunsul primit.

Editor : C.L.B.

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