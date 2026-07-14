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Fost diplomat american: „Trump își dă seama că Ucraina va fi, cel mai probabil, câștigătoarea, iar Rusia, perdanta”

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soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Matthew Bryza, fost membru al Consiliului de Securitate Națională al Casei Albe, consideră că președintele Donald Trump s-a apropiat mai mult de Ucraina deoarece vede din ce în ce mai mult Kievul ca fiind partea care câștigă avânt strategic, iar Rusia ca fiind probabilul învins în propriul său război, relatează Kyiv Post.

Într-un interviu acordat sursei citate, Bryza a descris decizia liderului american de a autoriza producția sub licență a rachetelor interceptoare Patriot pentru Ucraina drept o schimbare politică și strategică „profundă”.

„Cred că președintele Trump își dă seama că Ucraina va fi, cel mai probabil, câștigătoarea, iar Rusia, perdanta”, a susținut fostul ambasador al SUA în Azerbaidjan. „Lui Trump îi plac câștigătorii și nu-i plac învinșii”.

Cel de-al 47-lea președinte american a anunțat la summitul NATO de săptămâna trecută de la Ankara că Washingtonul va permite Ucrainei să producă rachete de interceptare Patriot. Decizia reprezintă un impuls major pe termen lung pentru Kiev, deși înființarea instalațiilor de producție, transferul de tehnologie și crearea lanțurilor de aprovizionare ar putea dura destul de mult.

Trump a declarat la Ankara că intenționează să ridice sancțiunile impuse de SUA asupra Turciei ca urmare a achiziționării de către aceasta a sistemului rus de apărare aeriană S-400. De asemenea, el a dat de înțeles că va urma o decizie cu privire la o eventuală revenire a Turciei în programul avioanelor de vânătoare F-35.

Niciuna dintre aceste etape nu a fost însă finalizată în totalitate. Există în continuare obstacole juridice și legislative, în timp ce Washingtonul continuă să considere prezența sistemului rus pe teritoriul Turciei ca fiind incompatibilă cu cerințele de securitate ale programului F-35.

Bryza se așteaptă ca Ankara să caute o soluție pentru a elimina sistemul S-400 din țară – fie prin returnarea acestuia în Rusia, fie prin transferul său în altă parte.

„Ce primește Turcia în schimbul renunțării la sistemul S-400?”, a întrebat el, redefinind posibilul acord cu Washingtonul.

În opinia sa, eliminarea sistemului rus ar înlătura principalul obstacol care împiedică Turcia să se reîncadreze în programul F-35 și ar deschide calea către o cooperare mai amplă în domeniul apărării cu SUA. Respectul personal pe care Trump îl nutrește față de președintele turc Recep Tayyip Erdogan contribuie, de asemenea, la această apropiere, potrivit fostului ambasador.

Înlăturarea sistemului rus S-400 ar provoca, aproape cu siguranță, nemulțumirea Moscovei, dar Bryza nu crede că Ankara este prea îngrijorată de eventualele represalii.

„Turcia nu se teme de Rusia”, a susținut el.

Fostul membru al Consiliului Național de Securitate de la Casa Albă a descris Rusia ca fiind grav slăbită de eșecul său de a-și atinge obiectivele strategice inițiale care au stat la baza invaziei pe scară largă a Ucrainei. Moscova nu a reușit să răstoarne guvernul președintelui Volodimir Zelenski, să elimine Ucraina ca stat suveran sau să forțeze NATO să se retragă din statele membre din est, a subliniat Bryza.

El a subliniat, de asemenea, că atacurile ucrainene asupra infrastructurii logistice, rafinăriilor de petrol și infrastructurii energetice rusești constituie o dovadă că Ucraina reușește să facă societatea rusă să simtă direct costurile economice și fizice ale războiului.

La rândul său, Turcia a susținut în mod constant integritatea teritorială a Ucrainei și a oferit o cooperare militar-tehnică extinsă, inclusiv dezvoltarea în comun a armamentului, menținând în același timp o comunicare diplomatică tactică cu Moscova și refuzând să se alăture sancțiunilor occidentale.

Un aspect esențial este faptul că Ankara a închis, de asemenea, strâmtorile turcești pentru navele de război rusești care nu au baza permanentă în Marea Neagră, în conformitate cu Convenția de la Montreux – o măsură pe care Bryza a descris-o ca fiind o constrângere concretă și extrem de semnificativă asupra efortului de război al Moscovei. 

Prin urmare, abordarea Turciei a fost una atent echilibrată, dar deloc neutră: aceasta urmărește în mod activ încheierea conflictului, susținând în același timp în mod explicit suveranitatea, independența și dreptul absolut al Ucrainei de a se apăra.

Cea mai importantă evoluție legată de Ucraina de la summitul de la Ankara a fost angajamentul lui Trump de a autoriza producția de rachete de interceptare Patriot. Bryza a calificat anunțul drept „un pas politic uriaș în favoarea Ucrainei și împotriva Rusiei”. 

Decizia reprezintă o schimbare radicală față de presiunile exercitate anterior de Trump asupra Kievului și de sugestia sa anterioară conform căreia Ucraina nu dispunea de pârghiile necesare pentru a continua să reziste Moscovei.

Refuzul Ucrainei de a ceda – combinat cu eșecul Rusiei de a obține victorii decisive pe câmpul de luptă – a modificat calculele Washingtonului, potrivit fostului ambasador.

Totuși, această evoluție politică nu trebuie confundată cu o livrare imediată de rachete.

Producătorii sistemelor Patriot și ai rachetelor de interceptare PAC-3 ar trebui mai întâi să aprobe transferurile de tehnologie către producătorii ucraineni sau europeni. Ulterior, ar trebui create noi instalații, lanțuri de aprovizionare specializate și o forță de muncă calificată.

„Nu e vorba de săptămâni sau luni”, a avertizat Bryza. „E vorba de un an sau de mai mulți ani”.

Cu toate acestea, aprobarea transmite un mesaj către Moscova, potrivit căruia Ucraina ar putea ajunge, în cele din urmă, să dispună de capacitatea de a-și reface propriile stocuri de arme capabile să intercepteze rachetele balistice rusești.

Această perspectivă ar putea influența calculele lui Putin, slăbind unul dintre avantajele pe care Rusia le mai are în acest război. Dacă Ucraina va reuși să-și protejeze mai bine orașele și infrastructura împotriva atacurilor balistice, Bryza consideră că Kremlinului îi va fi din ce în ce mai greu să susțină că o eventuală victorie a Rusiei este inevitabilă.

Atitudinea tot mai favorabilă a lui Trump față de Kiev nu este neapărat ireversibilă. Bryza consideră că această schimbare va dura atâta timp cât Ucraina va continua să oprească forțele ruse, să dezvolte tehnologii avansate de apărare și să demonstreze că poate împiedica Moscova să-și atingă obiectivele maximaliste.

El a definit victoria Ucrainei nu neapărat ca eliberarea imediată a tuturor teritoriilor ocupate, ci ca împiedicarea Rusiei să distrugă Ucraina ca stat independent.

Punctul forte al Ucrainei, recunoscut la nivel internațional, în domeniul dezvoltării dronelor și al inovației în domeniul apărării ar putea, de asemenea, să corespundă preferinței lui Trump pentru parteneri avansați din punct de vedere tehnologic și cu succese militare.

Însă o schimbare a situației pe câmpul de luptă l-ar putea determina din nou pe președintele SUA să exercite presiuni asupra Ucrainei, mai degrabă decât asupra Rusiei, a avertizat Bryza.

„Ucraina a oprit avansul Rusiei pe câmpul de luptă”, a concluzionat Bryza. „În opinia mea, acum este în avantaj”.

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Editor : A.M.G.

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